Coronavirus – Guaidó annonce ses mesures de lutte contre le coronavirus au Venezuela, qui n’a enregistré aucun cas

MADRID, (EUROPA PRESSE)

Le “président en charge” autoproclamé du Venezuela, Juan Guaidó, a annoncé ce jeudi ses mesures pour lutter contre une éventuelle arrivée du coronavirus dans le pays, qui n’a pour l’instant enregistré aucun cas.

“Le Venezuela est l’un des pays les plus vulnérables à une épidémie de coronavirus en raison de l’urgence humanitaire complexe que nous dénonçons depuis des années. Cela nous expose beaucoup plus et, par conséquent, nous allons prendre des mesures”, a déclaré le chef de l’opposition.

Guaidó a annoncé qu’il bénéficiait du soutien de l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) et des Nations Unies, et c’est pourquoi il a présenté une série de mesures pour lutter contre l’expansion du coronavirus au Venezuela, l’un des rares pays du région qui n’a confirmé aucun cas.

Ainsi, Guaidó a exprimé que “la menace de la pandémie” contraindra l’opposition “à redéfinir les appels dans les rues”, mais sans oublier que “la lutte pour la démocratie n’est pas suspendue”, a indiqué sur son compte Twitter. , dans lequel il a également indiqué qu’ils feront tout ce qui est nécessaire pour exercer leur responsabilité à ce stade.

Le chef de l’opposition a accusé “la fierté” du gouvernement du président, Nicolás Maduro, “de ne pas autoriser l’aide humanitaire à entrer”, mais à son tour a assuré que “les gouvernements alliés allouent déjà des ressources” via l’UNICEF et OPS.

“J’ai chargé nos ambassadeurs de se coordonner avec les gouvernements du monde. Surtout avec la Colombie et le Brésil, dans la coordination nécessaire” pour mener des actions avec ces pays, a-t-il déclaré après avoir communiqué qu’il avait déjà ordonné la formation d’un cabinet d’experts médicaux. “pour avoir des informations techniques sur la hauteur”.

Enfin, Guaidó a également voulu préciser que le secteur de la santé “n’a jamais été bloqué par des sanctions”, comme l’a démontré, at-il dit, que les vaccins des programmes spéciaux contre la rougeole et la diphtérie ont été financés par l’Agence américaine pour le développement. (USAID).