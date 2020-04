Coronavirus – Guaidó annonce un don de 9 millions de dollars pour l’achat de fournitures médicales pour le Venezuela

MADRID, 4 avr (EUROPA PRESSE) –

Le “président en charge” autoproclamé du Venezuela, Juan Guaidó, a annoncé qu’il avait reçu un don de 9 millions de dollars (8,3 millions d’euros) des États-Unis pour l’achat de fournitures sanitaires pour faire face à la crise des coronavirus dans le pays. .

Le don ira à la formation de médecins, à l’achat de gel désinfectant, à l’approvisionnement en eau et à l’assainissement dans les hôpitaux pour s’occuper des cas de coronavirus.

“9 millions de dollars ont été remis directement aux multilatéraux. Il ne suffit pas, avons-nous dit, de contenir l’urgence, mais ce sont des efforts que nous avons consentis pour pouvoir réagir rapidement”, a déclaré Guaidó dans une vidéo.

Guaidó a souligné l’importance d’établir un gouvernement national d’urgence conformément à sa proposition, soutenu, dit-il, par 47 pays. “Il est important de pouvoir déléguer aujourd’hui à des organisations internationales qui ont la capacité de réagir. Nous sommes très inquiets de pouvoir contenir la pandémie et respecter la quarantaine”, a-t-il expliqué.

“Ce n’est pas que nous ayons un soutien politique. Non. C’est que nous établissons le gouvernement national d’urgence et que nous pouvons recevoir un financement international pour équiper les hôpitaux. Mais plus important: nous déléguons le Conseil d’État, nous appelons aux élections et notre peuple peut commencer à revenir” ajouté.

Cette semaine, l’Assemblée nationale contrôlée par l’opposition a approuvé la formation d’un gouvernement national d’urgence, l’une des propositions de Guaidó pour faire face à l’urgence du coronavirus dans le pays et réaliser une transition politique.

À ce jour, au Venezuela, il y a 155 personnes infectées, 52 récupérées et 7 décès, selon les chiffres officiels du gouvernement du président Nicolás Maduro.