Coronavirus – Guaidó annonce une subvention de 100 $ par mois pour les professionnels de la santé au Venezuela

MADRID, 17 avr (EUROPA PRESSE) –

Le “président en charge” autoproclamé du Venezuela, Juan Guaidó, a annoncé jeudi qu’il lancerait une aide financière de 100 dollars par mois pour les médecins, les infirmières et les travailleurs hospitaliers du pays, sans préciser d’où provenait cet argent ni le coût total. d’aide.

Guaidó, qui a précisé que la durée de l’aide sera de trois mois, a indiqué que l’aide financière bénéficiera “directement aux professionnels de la santé, sans passer par la dictature”. Sur la façon dont il a expliqué qu’il est accessible “par un porte-monnaie virtuel que nous développerons avec l’Organisation des États américains (OEA)”.

De même, il a précisé que les délais pour lancer ce support dépendent non seulement de son équipe, mais comprennent également des “processus internationaux”, donc “tout est possible” est fait pour que le premier paiement “puisse sortir dans quelques jours” semaines. “

“Après de grands efforts, des heures de travail et la confiance de la communauté internationale, nous avons trouvé un moyen d’y parvenir avec les quelques ressources que nous avons pu récupérer et protéger de la dictature, nous pouvons apporter la plus grande contribution possible pendant cette pandémie”, a-t-il déclaré. Guaidó dans l’annonce, diffusée via son compte Twitter.

Dans ce contexte, il a précisé que tous les médecins et infirmières des hôpitaux publics “peuvent demander” à obtenir un soutien monétaire “, sans distinction d’idéologie politique”.

“Nous ne sommes pas naïfs. La dictature ne se soucie pas de notre peuple”, a déclaré le “président en charge” autoproclamé, tout en s’assurant que le gouvernement du président, Nicolás Maduro, tentera de “saboter cela”. Pour cette raison, il a assuré que “toutes les mesures de sécurité seront prises pour les bénéficiaires de ce soutien”.

Au Venezuela, 204 cas de coronavirus ont été confirmés et neuf sont morts à ce jour.