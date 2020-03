Coronavirus – Guaidó dénonce une augmentation des violations des droits de l’homme au Venezuela depuis le début de la pandémie

MADRID, 23 mars (EUROPA PRESS) –

Le “président en charge” autoproclamé du Venezuela, Juan Guaidó, a dénoncé que depuis le déclenchement de la pandémie de coronavirus dans le pays, les violations des droits de l’homme par le gouvernement de Nicolás Maduro ont augmenté.

Depuis l’arrivée de la pandémie de coronavirus au Venezuela, les violations des droits de l’homme par le régime dictatorial de Nicolás Maduro ont augmenté, non seulement dans les droits économiques, sociaux et culturels, liés à l’absence d’eau et à l’état critique de système de santé publique, mais aussi avec des droits politiques et civils “, a déclaré le Centre national de communication, qui sert de bureau de presse à Guaidó, dans un communiqué.

Plus précisément, il a dénoncé “l’assassinat de trois Vénézuéliens dans la paroisse 23 de Enero à Caracas, par des groupes paramilitaires alliés au régime pour avoir refusé de se conformer à la quarantaine décrétée pendant la pandémie”.

Il a également évoqué le cas du journaliste Darvinso Rojas, détenu avec certains proches par les forces de police spéciales, le FAES, “après avoir communiqué les chiffres de la pandémie”. Selon le bureau de Guaidó, au début, ils lui ont dit qu’ils devaient faire un test de diagnostic pour Covid-19, mais plus tard, ils ont admis que “la véritable raison de l’arrestation était due aux” tweets “publiés sur les statistiques du coronavirus dans l’État de Miranda.”

En outre, il a dénoncé “les violations des droits humains des prisonniers politiques, qui restent en prison avec un risque élevé de contamination”. Foro Penal, une ONG vénézuélienne, a envoyé une “communication officielle” à la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, afin que, “pour protéger sa vie et sa santé, elle demande la libération des prisonniers politiques” de Venezuela “, qui s’élève à 346 au 2 mars.

Pour toutes ces raisons, le cabinet Guaidó a décidé de créer l’Observatoire de la démocratie et des droits de l’homme pour “suivre les violations des droits de l’homme au Venezuela pendant cette grave situation qui affecte le monde”, ainsi que “dénoncer l’arbitraire devant les autorités internationales. commis par le régime usurpateur. “

Le Venezuela a déclaré la “quarantaine sociale” et a demandé l’aide du Fonds monétaire international (FMI) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour lutter contre le coronavirus, bien que le premier organisme l’ait nié.

Maduro a jusqu’à présent confirmé 77 cas confirmés de coronavirus au Venezuela, mais Guaidó a assuré dans une interview avec le ‘Nuevo Herald’ qu’il y en aurait effectivement plus de 200.