Coronavirus – Guaidó lance à nouveau un appel aux forces armées pour éviter une “catastrophe humanitaire”

MADRID, 19 mars (EUROPA PRESS) –

Le président de l’Assemblée nationale du Venezuela, Juan Guaidó, a appelé les Forces armées nationales (FAN) à se mobiliser pour permettre l’entrée de l’aide et éviter une “catastrophe humanitaire”, exacerbée par l’épidémie actuelle de coronavirus.

Guaidó, qui a à plusieurs reprises exhorté les militaires à ignorer le gouvernement de Nicolás de Maduro, estime que l’entrée de l’aide est déjà une “action urgente et urgente”. “Les FAN doivent garantir l’accès: sinon ils seraient complices d’une catastrophe humanitaire”, a-t-il averti dans un message public.

Le «président en charge» autoproclamé a indiqué que «l’État vénézuélien n’a pas la capacité de répondre à cette tragédie à venir», entre autres raisons de «l’incapacité manifeste du régime de Maduro», et a défendu les efforts déployés par l’Assemblée nationale.

En ce sens, il a averti les militaires qu ‘«il n’y a plus de temps» et qu’il est nécessaire de permettre aux ports et aux aéroports de recevoir une aide, qui comprendrait «des fournitures médicales, de la nourriture, des installations sanitaires, des soins hospitaliers».

Le Fonds monétaire international (FMI) a refusé d’étudier une demande d’aide du régime Chavista, affirmant que sa légitimité est mise en doute et Guaidó a prédit que la réponse “sera la même que celle d’autres entités multinationales”.

Ces réponses, a prévenu M. Guaidó, découlent de << la non-réalisation d'élections présidentielles libres en 2018, de l'attaque constante contre la démocratie, du manque de transparence, de la violation des engagements financiers, de la corruption et des liens avec le trafic de drogue, le terrorisme et la criminalité. international ".

“Ce n’est qu’en reconnaissant l’urgence et avec un dialogue international que nous pourrons éviter une tragédie supérieure. Il est temps d’être responsable, de mettre de côté la fierté et de permettre l’entrée de l’aide qui a été refusée”, a-t-il ajouté.

Guaidó avait déjà accusé mercredi le gouvernement de bloquer le portail Web d’informations sur la pandémie de coronavirus, estimant que “en cas d’urgence et d’incertitude, les informations génèrent de la certitude”. Jusqu’à présent, les autorités ont confirmé 36 cas au Venezuela.