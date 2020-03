Coronavirus.- Guaidó, prêt à faire “tout” pour arrêter le coronavirus mais désavoue le dialogue

MADRID, 26 mars (EUROPA PRESS) –

Le “président en charge” autoproclamé du Venezuela, Juan Guaidó, a assuré ce jeudi qu’il était prêt à faire “tout” le nécessaire pour lutter contre la pandémie de coronavirus dans le pays, en proposant spécifiquement son “articulation internationale” pour obtenir de l’aide, bien que a exclu un nouveau dialogue avec le gouvernement de Nicolás Maduro.

“Nous sommes prêts à faire tout ce que nous avons à faire pour garantir que la plus grande quantité d’aide puisse atteindre le plus grand nombre de Vénézuéliens, en particulier les plus vulnérables”, a déclaré Guaidó dans un message diffusé sur les réseaux sociaux.

À cet égard, il a indiqué qu’il avait récupéré 20 millions de dollars sur des “comptes sauvés” afin “qu’ils soient administrés par des organisations internationales multilatérales qui fournissent directement l’aide dont le Venezuela a grandement besoin”.

Guaidó a expliqué qu ‘”aucune organisation financière internationale sérieuse ne prêtera les millions nécessaires tant qu’une dictature corrompue est au pouvoir”, pour laquelle il a offert son “articulation internationale” pour que l’aide parvienne au Venezuela.

Cependant, pour cela, il a posé une condition: “Que les intrants que nous obtenons ne passent pas par la manipulation de l’usurpateur et de ses complices.” “Nous savons tous ce qui s’est passé ces dernières années. Ils vont voler, ils vont extorquer de l’argent”, a-t-il prévenu.

En outre, le président de l’Assemblée nationale a de nouveau exigé la collaboration des militaires. “Nous pouvons obtenir les soutiens, mais les forces armées doivent supprimer les obstacles”, a-t-il souligné.

Avec tout cela, l’aide que Guaidó et son cabinet peuvent obtenir serait acheminée par “les organisations internationales qui font la vie au Venezuela”, qui seraient chargées de “décider des priorités de distribution” afin “qu’elle atteigne ceux qui en ont le plus besoin. “avec l’aide des forces armées.

NON À UN NOUVEAU DIALOGUE

Guaidó a fait une dernière note pour préciser qu ‘”ici, il ne s’agit pas d’engager de nouveaux dialogues, négociations, répartition bureaucratique des fonctions ou de perdre du temps”. “Ici, c’est quelque chose de simple et direct: obtenir le plus d’aide possible”, a-t-il déclaré.

Ainsi, il a exhorté “à mettre le bien-être des Vénézuéliens avant tout”, soulignant que “ce n’est pas un problème entre les parties”, mais “un problème humanitaire”. “Je suis prêt à faire ma part. Le moment est venu”, at-il décidé.

Guaidó a ainsi répondu à l’offre lancée mercredi par Maduro, qui a assuré qu’il était “prêt” à “parler avec toute l’opposition, avec une partie de celle-ci ou avec quiconque voudrait parler pour parvenir à des accords qui favorisent et protègent notre peuple au-dessus”. du sectarisme, de la politique et de la fierté. “

Maduro et l’opposition vénézuélienne ont tenté de nombreux dialogues ces dernières années pour convenir d’une solution à la crise politique, économique et humanitaire du pays, mais tous ont échoué.

Le Venezuela, avec 106 cas confirmés de coronavirus, est en “quarantaine sociale”, bien que Guaidó ait averti que le pays n’est pas en mesure de faire face à une pandémie, précisément en raison de la faiblesse qu’il comporte.