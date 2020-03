Coronavirus – Guaidó prévient que le Venezuela “n’a pas la capacité de répondre à cette pandémie”

MADRID, 17 mars (EUROPA PRESS) –

Le “président en charge” autoproclamé du Venezuela, Juan Guaidó, a lancé son propre plan contre le coronavirus, faisant appel à la responsabilité personnelle et à l’aide internationale car la nation des Caraïbes “n’a pas la capacité de répondre à cette pandémie”.

“Le Venezuela a annoncé un ensemble de mesures prioritaires pour promouvoir, de la part du gouvernement légitime, une stratégie concernant la propagation de Covid-19”, a déclaré le chef de l’opposition dans une vidéo diffusée ces dernières heures sur les réseaux sociaux.

Guaidó a averti que “le coronavirus peut causer des dommages incalculables” au Venezuela parce que “l’État vénézuélien n’a pas la capacité de répondre à cette pandémie”.

“Notre pays a été victime d’un régime qui a détruit le système de santé, engendrant une crise nutritionnelle sans précédent et pulvérisant l’accès aux services publics comme l’eau”, a-t-il dénoncé.

Pour cette raison, le chef de l’Assemblée nationale a jugé essentiel “que la population prenne des précautions extrêmes et l’aide internationale”.

En outre, il a annoncé cinq mesures spécifiques qui, d’une part, consistent à garantir la protection du personnel de santé, pour lesquelles “le gouvernement légitime a obtenu 3 500 kits pour le syndicat des infirmières qui couvriront l’ensemble du personnel d’urgence dans les cinq principaux hôpitaux. “de Caracas. “Nous travaillons pour obtenir ce qui est nécessaire pour le reste du pays”, a-t-il déclaré.

De même, le “président en charge” a indiqué que “le gouvernement légitime avait engagé le processus d’obtention d’une aide humanitaire en matière d’hygiène” pour l’ensemble de la population.

Il a également ordonné à son cabinet “de contacter les organisations internationales compétentes” pour obtenir une “aide alimentaire humanitaire” et libérer des fonds pour “soutenir les organisations internationales de santé travaillant au Venezuela”.

Enfin, il a souligné qu ‘”une équipe de suivi et d’évaluation de la situation en temps réel a été créée qui nous permettra de savoir ce qui se passe réellement”. A cette fin, ce mardi “une campagne d’information sera lancée via Internet, les réseaux sociaux, les médias traditionnels et alternatifs”.

Guaidó a profité de l’occasion pour réitérer son appel au gouvernement de Nicolás Maduro pour libérer les prisonniers politiques qui se trouvent dans les “cachots” des services de renseignement et des forces spéciales, “car ce ne sont pas des espaces pour affronter la pandémie”.

Maduro a mis en place une “quarantaine sociale” pour l’ensemble du pays pour arrêter le coronavirus, qui laisse déjà 33 cas confirmés au Venezuela. À l’échelle mondiale, Covid-19 fait déjà plus de 7 000 morts et plus de 180 000 personnes infectées.