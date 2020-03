Coronavirus – Haïti confirme ses deux premiers cas de coronavirus et déclare l’état d’urgence et le couvre-feu

MADRID, 20 mars (EUROPA PRESS) –

Le président d’Haïti, Jovenel Moise, a confirmé ce jeudi les deux premiers cas de coronavirus dans le pays, c’est pourquoi il a déclaré l’état d’urgence et un couvre-feu à partir de ce vendredi comme mesure de contrôle de la propagation de Covid -19.

De même, les écoles, les universités et les usines seront également fermées et les réunions de plus de dix personnes seront interdites, a transféré le journal local ‘Le Nouvelliste’.

L’OMS a indiqué qu’après les cas élevés de contagion du nouveau coronavirus, l’épidémie, originaire de la ville chinoise de Wuhan, a été classée comme pandémie. La pandémie de Covid-19 a déjà fait plus de 9 800 morts et 242 000 dans le monde.