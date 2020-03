Coronavirus Hot Zone: la vue depuis l’épicentre américain

Bienvenue au premier d’une série d’épisodes de coronavirus de Science Talk de Scientific American, publié le 10 mars 2020. Je suis Steve Mirsky.

Wayt Gibbs a été membre du comité de rédaction et rédacteur en chef de Scientific American de 1993 à 2006. Il est maintenant collaborateur à la rédaction. Et il est dans une position unique pour nous fournir des rapports et des informations sur la pandémie actuelle de coronavirus.

Pendant son séjour chez Scientific American, Gibbs a écrit de nombreux articles qui lui ont donné une expérience très pertinente à la situation actuelle.

En 1999, il a écrit une pièce intitulée «Trailing a Virus». Pour faire des recherches sur cet article, il s’est rendu dans la zone chaude de l’épidémie de virus Nipah très meurtrière en Malaisie. Comme le coronavirus, celui-ci s’est également propagé des chauves-souris aux humains.

Il a co-écrit l’article de 2005 Se préparer à une pandémie: le plan de lutte contre une nouvelle grippe, qui a une pertinence évidente pour notre situation actuelle. Cet article est actuellement disponible gratuitement sur notre site Web.

Il a interviewé Bill Gates pour un Q et A 2016 appelé Bill Gates considère les bonnes données comme la clé de la santé mondiale. Cette pièce est également sur le site Web.

Et Gibbs a écrit l’article 2016 What Ails The Human Race ?, sur un projet appelé The Global Burden of Disease, qui a ouvert un nouveau chapitre dans la modélisation épidémiologique. Ce travail est né à l’Institut de métrologie de la santé de l’Université de Washington à Seattle, où il se poursuit encore aujourd’hui. Et où Gibbs prévoit d’aller pour le reportage d’un futur podcast.

Ce qui nous amène au deuxième facteur qui rend la situation de Gibbs unique. En plus d’être un rédacteur scientifique d’une grande expertise dans le domaine des épidémies, Gibbs vit à Kirkland, Washington – l’épicentre de l’épidémie de coronavirus aux États-Unis.

Donc, ce que nous envisageons pour cette série de podcasts est une combinaison de reportages scientifiques traditionnels et de récits à la première personne de Gibbs sur la situation à Kirkland et dans les environs, où le virus a jusqu’à présent frappé le plus durement aux États-Unis.

Nous prévoyons de publier au moins un podcast par semaine dans un avenir prévisible, car la situation des coronavirus se joue. Et maintenant, voici Wayt Gibbs.

TRANSCRIPTION ADDITIONNELLE À VENIR