Coronavirus Hot Zone: recherche et réponses dans l’épicentre américain

Bienvenue au deuxième de notre série d’épisodes de coronavirus de Science Talk de Scientific American, publiée le 14 mars 2020. Je suis Steve Mirsky.

Et, comme dans notre premier épisode, je vais le remettre à W. Wayt Gibbs. Il est un éditeur collaborateur de Scientific American basé à Seattle. Il travaille également comme éditeur scientifique

Pour l’édition, Gibbs a discuté avec un expert en maladies infectieuses pédiatriques des travaux sur les nouveaux vaccins et médicaments pour COVID-19 et le rôle que les enfants jouent dans la transmission des maladies. Gibbs a également discuté avec le chef du contrôle des infections de l’un des plus grands réseaux de centres de cancérologie du pays au sujet des mesures spéciales prises pour protéger les patients atteints de cancer et d’autres dont le système immunitaire ne fonctionne pas à pleine puissance et qui se retrouvent soudainement à un risque accru . Tout d’abord, Gibbs nous informe sur la vie dans la zone chaude ces derniers jours.

TRANSCRIPTION COMPLÈTE À VENIR