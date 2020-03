Coronavirus: ils évaluent le retour échelonné aux cours et demain il y aura une réunion clé pour les frais des écoles privées

Avec l’annonce de la prolongation de la quarantaine obligatoire déjà décrétée, le Conseil fédéral de l’éducation s’est réuni de nouveau aujourd’hui. Par vidéoconférence, les 24 ministres provinciaux et le ministre national de l’Éducation, Nicolás Trotta, ont soulevé la retour possible des cours selon un schéma échelonné.

Ce programme pourrait accélérer le retour de l’année scolaire dans les provinces les moins touchées par la pandémie de Covid-19. Par exemple, dans trois districts, il n’y a toujours pas de registre officiel des infections: Chubut, Formosa et Catamarca.

De même, des sources officielles ont précisé que les recommandations des spécialistes épidémiologiques seront suivies. “Le problème a été résolu mais la décision est bien sûr épidémiologique. La question a été mise sur la table mais tout le monde s’accorde à dire que la décision de retour est sanitaire et doit faire l’objet d’un consensus profond »ils ont dit Infobae du Palais Sarmiento.

Les cours sont suspendus à tous les niveaux à partir du lundi 16 mars. En principe, la mesure était jusqu’à mardi, mais l’avancée du virus a entraîné l’extension de l’action préventive. Il est même supposé que la suspension se prolongerait au-delà de la fin de Pâques, date fixée pour la cessation de la quarantaine obligatoire.

Au cours de la réunion virtuelle, les responsables se sont concentrés sur la continuité pédagogique avec les élèves loin des salles de classe. Trotta a donné des détails sur les dernières avancées du programme national «Nous continuons d’éduquer», qui comprend une plate-forme Web avec du matériel éducatif, la diffusion de contenu par le biais des médias publics et, maintenant, des brochures didactiques avec des séquences pour les prochains jours.

«Notre défi est de donner une continuité éducative à notre école, sachant que les enseignants sont irremplaçables, c’est pourquoi nous allons de l’avant avec la mise en œuvre de la deuxième étape du programme Seguimos Educando, qui comprend 14 heures de télévision, 7 heures de programmes radio et la distribution de près de 7 millions d’ordinateurs portables à travers le pays “, a déclaré le ministre national de l’éducation.

Frais pour les écoles privées

L’une des principales préoccupations des familles qui envoient leurs enfants dans des écoles privées est ce qui arrivera aux frais pendant la durée de la suspension des cours. Ils réclament une réduction en raison de la discontinuité du service éducatif en personne.

Dans ce sens, Trotta a informé ses pairs que demain il tiendra une réunion avec les chambres qui représentent les écoles privées du pays: COORDIEP, CONSUDEC et CAIEP. L’objectif sera discuter des alternatives pour réduire les frais pour les familles dans le cadre de la suspension des cours en face à face.

“Nous allons écouter le secteur”, ils ont glissé près du ministre. Jusqu’à présent, le secteur a été catégorique. Les caméras conviennent que, au-delà du manque de fréquentation, la dictée des cours est maintenue.

En dialogue avec Infobae, Perpetuo Lentijo, secrétaire général de l’Association des établissements d’enseignement privés d’Argentine, qui représente les écoles de la province et de la ville de Buenos Aires et fait partie du CAIEP, a déclaré: «Aucune discussion ne sera ouverte. Les frais tournent et les collections sont attendues aussi régulièrement que jamais car les cours dans les écoles se poursuivent en ligne. La continuité pédagogique est maintenue et, par conséquent, aucune modification n’est prévue ».

Le leader a averti que seuls des rabais pouvaient être envisagés pour des services non éducatifs, tels que la salle à manger, qui seraient réduits proportionnellement en fonction des jours où il n’était pas utilisé. «Tout le reste reste. Parce que les enseignants continuent de percevoir leur salaire et les non-enseignants, tels que le personnel administratif qui continue de payer les salaires ou les enseignants qui maintiennent l’hygiène des établissements, continuent de travailler “, a-t-il ajouté.