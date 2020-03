Coronavirus Italie mesures extrêmes pour empêcher la propagation

L’Italie reste complètement isolée après que les autorités ont déclaré la mise en quarantaine dans tout le pays en raison de la propagation du coronavirus «Il n’y a plus de temps. Nous avons besoin de mesures plus strictes. Toute l’Italie doit rester chez elle », a déclaré le Premier ministre italien au milieu de l’épidémie croissante de coronavirus, un tremblement de terre a secoué la Toscane mardi

L’Italie commence sa première journée sous quarantaine nationale après qu’un décret gouvernemental a étendu les restrictions de voyage du nord, foyer de l’épidémie de COVID-19, au reste du pays, a rapporté l’Associated Press.

Les équipes de police italiennes ont gardé des restaurants et des cafés pour s’assurer que les propriétaires gardaient les clients à 1 mètre.

Les rues de la capitale italienne étaient aussi calmes qu’elles le sont pendant la fermeture des vacances annuelles à la mi-août.

“Il est mauvais. Les gens sont terrifiés », a déclaré Massimo Leonardo, qui tient un étal de marché. “Je n’ai jamais rien vu de tel”, a-t-il déclaré.

Sur le plan international, l’Italie ferme de plus en plus. De leur côté, Malte et le gouvernement espagnol ont annoncé une interdiction du trafic aérien en provenance d’Italie. Malte a rejeté une autre croisière et British Airways a annulé des vols à travers le pays.

Le gouvernement espagnol a indiqué dans un bulletin officiel de l’État que «le Conseil des ministres a adopté un accord qui établit des mesures exceptionnelles pour limiter la propagation et la propagation du COVID-19, en interdisant les vols directs. entre la République italienne et les aéroports espagnols ».

De même, le Premier ministre italien, Giuseppe Conte, a indiqué que les mesures exceptionnelles imposées par l’exécutif devaient être respectées. «Il n’y a plus de temps. Nous avons besoin de mesures plus strictes. Toute l’Italie doit rester chez elle », a-t-il déclaré.

«Toute l’Italie sera protégée. Il n’y a plus de zone rouge, verte ou jaune. Tous les mouvements sont interdits, à l’exception des besoins démontrables », a déclaré Conte dans un discours.

«Nos habitudes doivent changer, maintenant. Nous devons tous renoncer à quelque chose pour le bien de l’Italie. Quand je parle de l’Italie, je parle de nos proches, de nos grands-parents et de nos parents », a déclaré Conte. “Nous ne réussirons que si nous collaborons et nous adaptons immédiatement à ces normes plus strictes”, a déclaré AP.

Dans une interview, Conte a déclaré que l’Italie vivait «son moment le plus sombre».

L’Italie compte désormais plus de cas de coronavirus que partout ailleurs, à l’exception de la Chine, enregistrant 9 172 infections avec 463 décès. Les fonctionnaires se sont préparés à plus.

COVID-19 se propage si rapidement que les médecins doivent désormais prendre des décisions de vie ou de mort quant à savoir qui doit avoir accès aux soins intensifs dans le pays européen.

En plus de l’épidémie de coronavirus, le nord de l’Italie a été secoué mardi par un tremblement de terre de magnitude 2,6 dans l’après-midi, a déclaré le Daily Mail.

Le tremblement s’est produit à environ un mile au nord de Camaiore en Versilia et a été enregistré par l’Institut italien de géophysique et de volcanologie.

Selon ANSA Chronicle, le tremblement de terre avait une profondeur d’environ cinq milles.

Jusqu’à présent, aucun dommage matériel ni blessure n’a été signalé en raison du tremblement, mais les habitants de Camaiore et d’autres villes voisines ont indiqué qu’ils ressentaient “de fortes vibrations du sol”.

