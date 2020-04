Coronavirus.-La Banque mondiale exhorte les gouvernements d’Amérique latine et des Caraïbes à “socialiser les pertes” face à la crise

S’attend à une baisse de 4,6% du PIB en 2020 et à une légère reprise en 2021

MADRID, 12 avr (EUROPA PRESSE) –

La Banque mondiale a appelé les autorités de l’Amérique latine et des Caraïbes à intervenir dans le secteur privé et à “socialiser les pertes” pour éviter de nouveaux dommages dus à la crise économique que la région prévoit en raison de l’impact du coronavirus.

«Les gouvernements devront supporter la plus grande partie de la perte. Cette socialisation de la perte peut obliger la propriété des institutions financières et des entreprises stratégiques à assumer l’emploi … Ce soutien est essentiel pour préserver l’emploi et faciliter la reprise “, a-t-il expliqué.

La Banque mondiale demande que ces processus soient transparents, avec des «accords forts» pour «gérer ces actifs nouvellement acquis et ainsi être le meilleur exemple de fonds souverains et de gestion d’actifs d’entreprise».

De plus, la Banque mondiale demande de coordonner sa réponse au coronavirus. La réponse “doit soutenir les plus vulnérables, éviter une crise financière et protéger l’emploi”, souligne l’organisation financière internationale.

En ce sens, << les programmes de protection et d'aide sociale doivent augmenter rapidement et étendre leur couverture >>, selon le rapport << Economics in times of Covid-19 >> publié par le Bureau de l’économiste en chef pour l’Amérique latine et les Caraïbes de la Banque mondiale.

Dans le même temps, la Banque mondiale défend le soutien de l’État au secteur financier et aux grands employeurs. «Nous devons aider les personnes confrontées à ces énormes défis et veiller à ce que les marchés financiers et les employeurs puissent traverser la tempête», a déclaré le vice-président par intérim de la Banque mondiale pour l’Amérique latine et les Caraïbes, Humberto López. “Cela signifie limiter les dégâts et jeter les bases d’une reprise le plus rapidement possible”, a-t-il ajouté.

Le rapport mentionne les “troubles sociaux”, l’effondrement du prix du pétrole et le coronavirus comme facteurs clés pour la région au cours de la dernière année, car ils ont affecté le PIB: en 2020, il chutera dans toute la région – sans compter le Venezuela. – 4,6 pour cent. En 2021, la tendance sera inversée et augmentera de 2,6%.

“Les niveaux élevés de l’économie informelle rendent difficile l’accès à tous les ménages et la protection de toutes les sources d’emploi. De nombreux ménages vivent quotidiennement et n’ont pas les ressources nécessaires pour faire face aux confinements et aux quarantaines nécessaires pour contenir la propagation de la pandémie”, explique la Banque mondiale. . Pour cette raison, il demande d’élargir la couverture et le montant du budget des services sociaux.