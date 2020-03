Coronavirus.- La Bolivie déclare l’état d’urgence jusqu’au 15 avril et ferme ses frontières en raison du coronavirus

MADRID, 26 mars (EUROPA PRESS) –

La présidente par intérim autoproclamée de la Bolivie, Jeanine Áñez, a déclaré mercredi l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 15 avril et a décrété la fermeture “totale” des frontières de la nation andine en raison de la pandémie du nouveau coronavirus.

“L’état d’urgence sanitaire permettra au gouvernement de promouvoir une participation plus active des forces armées et de la police dans la lutte contre le coronavirus”, a déclaré Áñez, selon les informations du journal local ‘Page Seven’.

“De la même manière, la fermeture totale des frontières est déclarée, personne ne part et personne n’entre dans le pays sauf pour des raisons de santé”, a-t-il ajouté, avant de justifier sa décision en soulignant “qu’il y a des gens qui refusent de se conformer à la quarantaine”.

Ainsi, la circulation des véhicules publics et privés a été interdite en Bolivie. Une seule personne par famille âgée de 18 à 65 ans peut partir, toujours avec une carte d’identité et uniquement pour effectuer les achats indispensables entre 07h00 et 12h00 (heure locale).

D’autre part, les gouvernements régionaux doivent collaborer avec les forces armées et la police, en fournissant du carburant, de la nourriture et d’autres fournitures.

De même, les amendes pour ceux qui ne respectent pas l’état d’urgence ont été fixées à 1 000 Boliviens (un peu plus de 130 euros) et à huit heures d’arrestation.

Jusqu’à présent, la Bolivie a confirmé plus de 30 cas de Covid-19 sur son territoire. La pandémie de coronavirus a fait plus de 21 100 morts dans le monde et le nombre de personnes touchées dépasse 467 500.