Coronavirus – La Bolivie décrète une urgence sanitaire et une quarantaine nationale comme mesure de contrôle du coronavirus

MADRID, 18 mars (EUROPA PRESS) –

Le gouvernement bolivien a approuvé ce mardi de déclarer une urgence sanitaire et une mise en quarantaine dans tout le pays comme mesure de prévention de la propagation de la pandémie de coronavirus, qui a enregistré douze cas dans la nation andine.

Plus précisément, le décret suprême 4196 établit que tous les habitants de la Bolivie doivent rester chez eux entre 17 h 00 et 5 h 00 (heure locale), une mesure qui durera jusqu’au 31 mars.

“Ce décret suprême déclare l’urgence sanitaire nationale et la quarantaine sur tout le territoire bolivien contre l’épidémie de coronavirus”, a déclaré le ministre bolivien de la Présidence Yerko Núñez lors d’une apparition médiatique recueillie par l’agence de presse bolivienne ABI. .

De même, Núñez a indiqué que l’exception à la quarantaine concerne les membres des forces armées boliviennes, de la police, des médias et d’autres institutions qui, en raison des fonctions qu’ils exercent, doivent exercer leurs activités pendant des heures restreintes. L’exception s’applique également aux personnes qui ont besoin d’une assistance médicale pour toute situation de force majeure.

D’autre part, le décret approuvé par le gouvernement bolivien implique également que les centres commerciaux seront ouverts au public entre 08h00 et 15h00 (heure locale), à ​​l’exception des pharmacies, cabinets privés, centres de santé et autres locaux liés à la zone de la santé

Núñez a souligné que les réunions et activités sociales, sportives, religieuses et autres impliquant des foules sont interdites.

Quelques heures plus tôt, la présidente intérimaire autoproclamée de la Bolivie, Jeanine Áñez, avait annoncé la fermeture des frontières à partir du 19 mars et la suspension de tous les vols internationaux, ainsi que la restriction des transports et la réduction de la journée de travail.

La pandémie de coronavirus, originaire de la ville chinoise de Wuhan, a jusqu’à présent laissé plus de 197 000 cas confirmés et près de 8 000 décès dans le monde.