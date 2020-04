Coronavirus – La Bolivie enverra l’armée dans la plus grande ville du pays en raison du non-respect de l’isolement

MADRID, 11 avr. (EUROPA PRESSE) –

Les autorités nationales, départementales et locales de Bolivie ont annoncé ce vendredi que l’armée serait déployée à Santa Cruz, la plus grande ville du pays, pour assurer le respect du confinement total décrété pour arrêter l’avancée du coronavirus, qui jusqu’à présent n’a pas été respecté.

Santa Cruz, en plus d’être la ville la plus peuplée de Bolivie avec 1,5 million d’habitants, est également celle qui a enregistré le plus de cas de coronavirus, 134 sur un total de 275. De même, ce vendredi, les 20 décès de Covid ont été atteints. -19 dans toute la Bolivie.

“Nous sommes en guerre et nous sommes en guerre contre un ennemi invisible et, comme nous sommes en guerre, nous n’allons pas discuter, les citoyens en temps de guerre n’obéissent que”, a déclaré le ministre du Développement productif, Wilfredo Rojo, tel que rapporté par le journal. local «Le devoir».

La mesure, qui sera appliquée au moyen d’un décret municipal complémentaire à la loi qui déclare Santa Cruz désastre et alarmant la pandémie, implique également la fermeture de toutes les limites municipales et la restriction de la circulation de tous les véhicules qui n’ont pas un permis délivré par le ministère du gouvernement. Les sanctions pour les infractions vont d’un jour à trois ans de prison.

De même, des voies d’approvisionnement primaires seront établies dans le but de garantir l’arrivée de nourriture sur le territoire et l’entrée et la sortie des produits dans les provinces et le reste du pays.

Enfin, les autorités boliviennes ont indiqué que tous les cas suspects et confirmés de Covid-19 seraient isolés, soit dans un centre médical, soit dans un établissement aménagé «ad hoc» pour éviter de nouvelles infections.