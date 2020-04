Coronavirus – La Bolivie pardonne aux prisonniers de plus de 58 ans de décongestionner les prisons en raison du coronavirus

MADRID, 10 avr. (EUROPA PRESSE) –

Le gouvernement bolivien a publié ce jeudi un décret d’amnistie et de grâce pour les détenus de plus de 58 ans dans le but de décongestionner les prisons en raison de la situation résultant de la pandémie de coronavirus.

Cela a été annoncé par le ministre bolivien de la Présidence, Yerko Núñez, qui a précisé que les prisonniers bénéficieront de la mesure s’ils n’ont pas commis de meurtres sexistes ou de viols contre des enfants.

“Il est important qu’en ces temps de coronavirus et de surpopulation carcérale, nous puissions décongestionner (les centres pénitentiaires) en expulsant ces personnes si vulnérables à la contraction (Covid-19)”, a-t-il affirmé.

“De plus, les femmes qui ont un enfant peuvent en bénéficier à 57 ans et, si elles ont deux ou trois enfants, même à 55 ans, elles pourraient en bénéficier”, a ajouté Núñez, selon l’agence de presse bolivienne ABI.

Le décret est désormais adressé à l’Assemblée législative pour que la mesure entre en vigueur. “Espérons que l’Assemblée, dans un cadre de coordination, pourra approuver le plus tôt possible car c’est un moment d’unité, c’est un moment de solidarité, c’est un moment où les Boliviens doivent plus que jamais s’unir” , a indiqué le ministre.

La Bolivie a jusqu’à présent confirmé 264 cas de coronavirus et 18 décès. Le ministre bolivien de la Santé, Aníbal Cruz, a annoncé sa démission pour “raisons personnelles” au milieu de la pandémie.