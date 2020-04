Coronavirus – La Bolivie présente une protestation officielle à l’Argentine contre les déclarations de Morales de Buenos Aires

MADRID, 14 avr. (EUROPA PRESSE) –

La ministre intérimaire des Affaires étrangères de la Bolivie, Karen Longaric, a expliqué lundi qu’elle avait envoyé une protestation officielle à l’Argentine par les récentes déclarations de l’ancien président Evo Morales (2006-2019) dans lesquelles de Buenos Aires critique la façon dont le gouvernement de l’auto-proclamé La présidente par intérim, Jeanine Áñez, gère la crise sanitaire et humanitaire causée par Covid-19.

Longaric a expliqué aux médias qu’il avait envoyé une “note de protestation” au ministre argentin des Affaires étrangères, Felipe Solá, dans laquelle il montrait “catégoriquement” mais aussi “très respectueusement” la “surprise” du gouvernement. intérimaire de la Bolivie avant les déclarations “de nature politique” de Morales et sur les questions “qui compromettent la sécurité du pays”.

Le responsable du gouvernement par intérim fait ainsi référence, entre autres, aux critiques du chef indigène sur la manière dont les autorités actuelles ont traité l’entrée des citoyens boliviens bloqués à la frontière avec le Chili.

“Je regrette l’insensibilité du gouvernement qui ne permet pas à nos très humbles sœurs et frères, de nombreux journaliers qui ont perdu leur travail au Chili à cause de la pandémie, d’entrer en Bolivie”, a dénoncé Morales via son compte Twitter.

L’ancien président a même recommandé que “le gouvernement de facto” facilite la compagnie aérienne “à organiser des vols de solidarité et gratuits pour le transport vers la Bolivie, avec des réglementations en matière de biosécurité, aux compatriotes qui se trouvent dans une situation d’urgence à Iquique”, la ville. frontière dans laquelle environ 900 Boliviens attendent d’entrer dans leur pays.

En ce sens, Longaric a expliqué lundi que les négociations pertinentes avec le gouvernement du Chili sont déjà en cours et que d’ici la fin du mois, tous ces citoyens qui attendent à la frontière pourront entrer dans le pays, où ils doivent rester isolés. dans les camps installés dans le quartier bolivien de Pisiga, tout près de la frontière.

MORALES ANNONCE LE DON DE LA PENSION DE SON EXPRESIDENT

De son côté, Morales a également annoncé via ses réseaux sociaux qu’il fera don de l’intégralité de sa pension en tant qu’ancien président pour aider les “humbles familles” de Bolivie lors de la crise provoquée par Covid-19, pour laquelle il espère que l’actuel les autorités du pays facilitent ladite transaction.

“Je donnerai 100% des revenus de mon ancien président pour des pots communs dans les quartiers populaires des familles humbles, dès que le gouvernement de facto rendra le paiement viable”, a écrit Morales sur Twitter.

L’annonce de Morales rejoint le reste des suggestions qu’il a lancées sur ses réseaux sociaux ces derniers jours, où il a également demandé aux “fonctionnaires” de contribuer une partie de leur salaire à ceux qui en ont le plus besoin pendant la situation d’urgence créée par la pandémie.

Jusqu’à présent, la Bolivie a enregistré 330 cas d’infection à Covid-19, ainsi que 27 décès. Le nombre de positifs dans le monde a dépassé 1,9 million, tandis que les décès sont d’environ 119 000.