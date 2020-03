Coronavirus – La Bolivie prévoit de suspendre les élections présidentielles en raison du coronavirus

MADRID, 21 mars (EUROPA PRESS) –

Le président du Tribunal suprême électoral de Bolivie (TSE), Salvador Romero, a annoncé ce samedi que la Chambre plénière de l’instance a décidé de suspendre pour 14 jours l’exécution du calendrier électoral, convoquée pour le 3 mai, et a annoncé un cycle de consultations avec les représentants des organisations politiques d’ici la date à fixer.

“Le Tribunal suprême électoral décide, et exceptionnellement, de suspendre le calendrier et le calendrier électoral pour une période de 14 jours, à compter de zéro heure le dimanche 22 mars”, a souligné Romero lors d’une conférence de presse, selon l’agence de presse. nouvelles officielles, ABI.

Romero a indiqué que le TSE accepte de reprendre ses activités une fois que les conditions nécessaires seront remplies pour mener à bien ses tâches. “Deuxièmement, il réitère sa volonté de poursuivre le dialogue large et pluriel avec toutes les organisations politiques participant au processus de 2020, ainsi qu’avec les autres pouvoirs de l’État afin que, dans un cadre de concertation et d’unité, tous les Boliviens définissent un nouveau date du jour du scrutin des élections générales de 2020 “, a-t-il indiqué.

Romero a précisé que le report des élections doit être approuvé par une loi à l’Assemblée législative plurinationale. “Le Tribunal électoral est convaincu que tous les acteurs politiques, les institutions, les forces vives de la société, les médias et finalement les citoyens seront à la hauteur”, a-t-il souligné.

QUARANTINE TOTALE

Cette décision relative à l’EST a été prise quelques heures après que la présidente bolivienne autoproclamée Jeanine Áñez a décrété la quarantaine totale pour empêcher la propagation du coronavirus à partir de minuit dimanche et 14 jours plus tard. Ainsi, la circulation des personnes est interdite.

“C’est une décision difficile, mais c’est une décision nécessaire pour le bien de tous (…). Nous devons respecter toutes les dispositions. La Bolivie a besoin d’ordre et nous les appliquerons avec toute la force de la loi”, a déclaré Áñez au volant. de presse collectée par ABI.

Ainsi, il a souligné que la population devrait “être à la maison 24h / 24, car à la maison nous serons plus en sécurité”, pour éviter la propagation du coronavirus.

Les magasins d’alimentation seront présents le matin, jusqu’à 12h00 tous les jours, et “une personne par famille pourra quitter la maison pour faire les courses”. De plus, les usines, les centres de production et le transport de tous les produits du panier familial “continueront de fonctionner normalement”.

Áñez a indiqué que le système bancaire “répondra à tous les besoins des familles et des entreprises”. Les pharmacies, les hôpitaux, les services et les centres de santé “seront ouverts normalement et en état d’alerte”.

Cependant, les transports publics et privés “restent suspendus”, mais les permis seront autorisés pour transporter les travailleurs des entreprises qui doivent continuer à fonctionner et les personnes qui travaillent dans les services de santé et dans les services essentiels tels que l’eau, l’électricité et le gaz, entre autres.