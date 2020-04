Coronavirus – La Bolivie prolonge ses mesures de quarantaine pour le coronavirus jusqu’au 30 avril

MADRID, 14 avr. (EUROPA PRESSE) –

Le gouvernement de la présidente par intérim autoproclamée de Bolivie, Jeanine Áñez, a annoncé mardi que les mesures de quarantaine imposées par le coronavirus dureront jusqu’au 30 avril.

Après une réunion de plus de six heures avec des membres de son cabinet, Áñez a indiqué que la décision avait été prise à la lumière de projections qui estiment que le pays atteindra son plus haut sommet dans les cas de Covid-19 au cours des prochaines semaines.

En ce sens, il a précisé qu’il est nécessaire que l’isolement soit strictement respecté, selon les informations du journal local “The Duty”.

Il a également annoncé une série de mesures économiques en faveur de la population avec moins de ressources et des petites et moyennes entreprises.

Plusieurs hauts responsables craignent que le pays ne soit pas prêt à faire face à la pandémie en raison des mauvaises conditions du système de santé, ils demandent donc une extrême prudence et une augmentation du nombre d’unités de soins intensifs spécialisés et de médecins.

Le ministre de la Santé, Marcelo Navajas, a prévu qu’environ 300 tests seront effectués par jour pour exclure d’éventuels cas.

Début avril, le gouvernement d’Áñez a averti que le pays n’avait pas les conditions sanitaires nécessaires pour lutter contre le coronavirus et a blâmé les 14 ans de gouvernement de l’actuel ex-président Evo Morales, actuellement isolé en Argentine.

À l’heure actuelle, la pandémie de coronavirus a fait près de trente morts et plus de 350 infectés dans le pays d’Amérique latine.