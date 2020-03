Coronavirus – La Bolivie rejette l’aide de Cuba pour lutter contre le coronavirus

MADRID, 18 mars (EUROPA PRESS) –

Le gouvernement bolivien a rejeté mercredi l’aide que le gouvernement cubain avait offerte pour lutter contre la pandémie de coronavirus, assurant que “les médecins boliviens ont toute la capacité de répondre” à la crise sanitaire.

L’offre est venue mardi par la bouche de la candidate du Mouvement pour le socialisme (MAS) d’Evo Morales, l’ancienne ministre de l’Economie Luis Arce, qui a envoyé une lettre à la présidente par intérim, Jeanine Áñez, pour l’informer de ses contacts avec les autorités cubaines. .

“Ils nous ont montré leur prédisposition absolue à coopérer avec le peuple bolivien avec l’antiviral que leurs scientifiques ont développé, ainsi qu’avec le personnel médical spécialisé pour traiter cette pandémie”, a déclaré Arce.

Le candidat au Palacio Quemado a également encouragé Áñez à prendre “les mesures nécessaires pour que cette aide solidaire parvienne au peuple bolivien”. “Aujourd’hui plus que jamais, nous avons besoin de certitudes et de garanties dans la prévention, les soins et le traitement de ce virus”, a-t-il expliqué.

Cependant, le vice-ministre de la Santé, Erwin Viruez, a répondu mercredi que “cette possibilité est totalement exclue”. “Les médecins boliviens ont toute la capacité de répondre à cette éventualité ou à toute autre éventualité”, a-t-il déclaré, selon Erbol.

Dans le même esprit, le président du Collège des médecins de La Paz, Luis Larrea, s’est exprimé. “Nous n’allons pas le permettre, c’est se moquer des professionnels boliviens”, a-t-il dit.

En Bolivie, on compte actuellement onze cas confirmés de coronavirus. Deux ministres, respectivement ceux de l’Éducation et du Développement productif, Víctor Hugo Cárdenas et Wilfredo Rojo, sont en isolement préventif car ils étaient en contact avec un parlementaire argentin infecté.

Le gouvernement a déclaré une urgence sanitaire et une quarantaine nationale qui comprend la fermeture des frontières. La police et l’armée seront déployées ce mercredi dans les rues du pays pour assurer le respect de ces mesures.