Coronavirus.- La Chine accuse le fils de Bolsonaro d’avoir un “virus mental” pour sa critique du coronavirus

MADRID, 19 mars (EUROPA PRESS) –

Le député brésilien Eduardo Bolsonaro, fils du président du pays, Jair Bolsonaro, a accusé le régime chinois d’avoir tenté de cacher l’épidémie de coronavirus, ce qui a suscité des critiques de l’ambassade du géant asiatique à Brasilia, qui l’a accusé de avoir un “virus mental”.

Eduardo Bolsonaro a partagé sur son compte Twitter un message accusant le Parti communiste chinois (PCC) d’être responsable de la pandémie. Le député a rejoint l’opinion, assimilant ce qui s’est passé maintenant avec la catastrophe nucléaire de Tchernobyl.

“Une fois de plus, une dictature préfère cacher quelque chose de sérieux plutôt que de l’exposer et de subir une usure qui sauverait des vies. La Chine est à blâmer et la liberté serait la solution”, a déclaré le fils de Bolsonaro.

Le commentaire n’aimait pas l’ambassade de Chine, qui considère les mots “extrêmement irresponsable” et “imitation de ses chers amis”, en allusion apparente aux États-Unis. “A son retour de Miami, il a malheureusement contracté un virus mental qui infecte les amitiés entre nos peuples”, a-t-il ajouté.

Les autorités brésiliennes ont confirmé 428 cas de coronavirus, dont quatre décès. La Chambre des députés brésilienne a approuvé à l’unanimité le projet du gouvernement fédéral de décréter l’état de calamité publique, qui dépend désormais de l’approbation du Sénat.

Bolsonaro, qui est venu remettre en question l’importance de l’épidémie, a fait l’objet d’un rassemblement pan-national organisé mercredi contre sa direction.