Coronavirus – La CIDH avertit que les mesures adoptées au Nicaragua contredisent les recommandations internationales

MADRID, 24 mars (EUROPA PRESS) –

La Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) a averti ce mardi que les mesures adoptées au Nicaragua sont “contradictoires” avec les recommandations internationales pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

“Les mesures adoptées jusqu’à présent par les autorités seraient incompatibles avec les recommandations visant à atténuer la propagation de Covid-19 faites par les organisations internationales”, a déclaré la CIDH sur Twitter.

Ainsi, il a critiqué le fait que “les établissements d’enseignement fonctionnent normalement et qu’une” croisade d’alphabétisation “soit organisée pour promouvoir la rencontre entre les gens au lieu d’adopter des mesures pour prévenir et atténuer la propagation de Covid-19”.

La CIDH a exhorté le gouvernement de Daniel Ortega à “retirer les appels et effectuer des marches de masse ou des visites générales dans les communautés et les personnes âgées, pratiques qui représentent un risque élevé pour la santé et la vie des Nicaraguayens”.

Ils ont également exigé “un traitement respectueux et humanisé de toutes les personnes diagnostiquées ou malades avec Covid-19, dans le respect de leurs droits au consentement éclairé et à la protection des données personnelles”.

De même, il a exhorté les autorités nicaraguayennes à “diffuser des informations complètes et véridiques sur la prévention, les ressources et la situation du Covid-19 avec transparence, rigueur et impartialité”.

À cet égard, ils lui ont demandé “de s’abstenir de persécuter ou de harceler les professionnels de la santé dans le cadre de leur travail et du droit de signaler la pandémie”. “Ils sont le principal atout de l’Etat contre le virus, ils doivent être protégés et valorisés”, a-t-il souligné.

La CIDH a également demandé à l’exécutif d’Ortega “de libérer les personnes détenues dans le contexte de la crise des droits de l’homme qui se poursuit dans le pays”, signalant spécifiquement “les prisonniers dont les affections sont considérées comme faisant partie du groupe à risque pour Covid-19. “

Pour l’instant, le gouvernement nicaraguayen n’a signalé que deux cas de coronavirus et un troisième cas suspect qui fait l’objet d’une enquête. Dans ce contexte, il a demandé à Cuba d’envoyer des médecins et du matériel pour combattre Covid-19.