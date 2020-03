Coronavirus – La Colombie annonce qu’elle maintiendra son aide aux anciens guérilleros des FARC pendant la durée de la pandémie

MADRID, 31 mars (EUROPA PRESS) –

Le gouvernement de la Colombie a annoncé lundi que la crise sanitaire dans le pays causée par la pandémie de coronavirus n’affectera pas les articles destinés à couvrir les avantages découlant de la signature des accords de paix, dont 2 893 anciens guérilleros bénéficient de les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), aujourd’hui disparues, qui résident dans les 24 espaces de réintégration autorisés par les autorités.

Les autorités colombiennes ont confirmé que les anciens membres des FARC qui ont accepté les plans de réintégration et résident actuellement dans les 24 espaces mis en place à cet effet dans tout le pays ne verront aucune diminution de l’aide gouvernementale, qui comprend les vivres, donc tels que les allocations et les salaires mensuels, qui équivalent à 90% du salaire minimum.

En ce sens, le gouvernement a également communiqué que les mesures sanitaires seront renforcées, après que certaines colonies auront été alertées de la possibilité que le personnel et les ressources médicales auxquelles les anciennes guérilleros pouvaient accéder étaient nécessaires, dans le cadre de la mesures de renforcement des hôpitaux des régions.

Comme les autres citoyens, les anciens combattants et leurs familles se conformeront également à la quarantaine obligatoire et la gestion des problèmes que la pandémie pourrait provoquer dans ces 24 espaces autorisés par l’Agence de Réincorporation et de Normalisation (ARN) tombera. le gouvernement.

Cependant, ils devraient se rendre en cas d’infection dans les hôpitaux situés dans les municipalités, qui sont, dans certains cas, à quatre heures de là où résident ces personnes, a expliqué le journal colombien “El Espectador”.

Parmi les mesures prises par le gouvernement pour renforcer le système et les contrôles sanitaires dans ces espaces de réintégration figurent l’ouverture de lignes téléphoniques permises par les différents secrétariats régionaux de santé et les hôpitaux les plus proches de ces lieux, ainsi que la livraison de 6 435 kits de toilettes. personnel de prévention et 80 pour le nettoyage et la désinfection des parties communes.

“Le suivi rigoureux de ces mesures et l’articulation que nous avons réalisée sur chaque territoire avec les entités de santé nous permettront de contribuer à la prévention des cas et de diminuer la propagation de la maladie”, a expliqué le directeur de l’ARN, Andrés Stapper, qui a également ajouté qu’il y aura un suivi spécial de ceux qui font partie des groupes à risque.

L’ARN a expliqué qu’en termes d’approvisionnement alimentaire, les fournisseurs continueront d’atteindre ces colonies, mais en suivant “les mesures nécessaires pour garantir la sécurité alimentaire”. D’autre part, il a veillé à ce que les communications avec les maires et les gouvernements soient maintenues afin que les produits fabriqués par les anciens guérilleros continuent d’être commercialisés.

Étant donné la pénurie de masques et profitant de certains des petits ateliers et usines de certains de ces endroits, les membres de l’ancienne guérilla collaborent avec les autorités et fabriquent des masques. C’est le cas, par exemple, de l’espace de réincorporation Antonio Nariño de Icononzo, au centre du pays, qui fournit aux hôpitaux de la région environ 300 masques par jour.

L’ancienne plus grande guérilla du pays a signé il y a trois ans un accord de paix par lequel elle a promis de déposer les armes pour faire le saut dans la vie civile. Depuis lors, “des progrès importants” ont été accomplis. Le plus important est la conversion du groupe armé en parti politique, mais il reste des défis, comme arrêter la vague de violence qui secoue le pays.

Le 24 novembre 2016, le président de l’époque, Juan Manuel Santos, et le chef des FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias “ Timochenko ”, ont paraphé un accord de paix qui avait mis plus de quatre ans à négocier et qui nécessitait quelques touches finales pour surmonter le «non» imposé par le minimum lors du référendum pour le ratifier.