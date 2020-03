Coronavirus – La Colombie annonce une aide financière aux entreprises touristiques pour atténuer les dommages causés par le coronavirus

MADRID, 12 mars (EUROPA PRESS) –

Le président de la Colombie, Iván Duque, a annoncé ce mercredi une série de mesures économiques pour tenter d’atténuer les dommages que la pandémie de déjà-coronavirus pourrait causer, en particulier à l’industrie du tourisme en Colombie, parmi lesquels est de faciliter une 250 000 millions de pesos de ligne de crédit (environ 56 millions d’euros).

Après une réunion avec les titulaires du Trésor, Alberto Carrasquilla, et du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme, José Manuel Restrepo, le président colombien a rapporté dans une déclaration de Casa Nariño que le paiement des contributions fiscales des entreprises du secteur est ils repousseront au second semestre, ce qui permettra, at-il expliqué, “d’alléger” leurs économies.

En ce qui concerne la déclaration de TVA, le gouvernement permettra au secteur de l’aviation et du tourisme de reporter son règlement jusqu’à la fin de l’année.

À son tour, Duque “espère” que la ligne de crédit que le gouvernement a présentée “servira à ce que les entreprises qui subissent des chocs dus à la baisse de la demande puissent avoir accès aux ressources et surmonter ces adversités”.

Le leader colombien a également indiqué que non seulement le secteur du tourisme bénéficiera de ces plans, mais aussi celui de l’aviation. En ce qui concerne le secteur de la santé, Duque a expliqué qu’une réduction des taux tarifaires des équipements et fournitures médicales nécessaires pour lutter contre la maladie sera réalisée.

La nouvelle situation mondiale du coronavirus entre en collision frontale avec les affirmations que le gouvernement colombien avait initialement fixées pour le secteur, comme l’a souligné le journal ‘El Espectador’, car les autorités locales avaient confiance en 2020 Ce serait l’année du tourisme dans le pays.

Selon les chiffres du ministère du Tourisme, l’occupation des hôtels a atteint 57,8% en 2019 et plus de quatre millions et demi de visiteurs étrangers, ce qui sera inversé après la déclaration de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) la situation du coronavirus en tant que pandémie mondiale.