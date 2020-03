Coronavirus – La Colombie déclare l’état d’urgence en raison de la pandémie de coronavirus

MADRID, 18 mars (EUROPA PRESS) –

Le président de la Colombie, Iván Duque, a décrété ce mardi l’état d’urgence comme mesure de contrôle et de prévention de la pandémie de coronavirus, qui touche déjà 65 personnes dans le pays.

Selon le président colombien, la mesure est “une conséquence des conditions exceptionnelles auxquelles le pays est confronté” et a insisté pour que la décision soit prise “conjointement” avec les ministres qui composent son cabinet.

“La pandémie est, sans aucun doute, le plus grand défi pour l’humanité ces derniers temps. Sur la solidarité que nous montrons aujourd’hui, sur la responsabilité avec laquelle nous agissons, cela dépend de la capacité à nous remettre du coup terrible que le monde entier porte”, a-t-il déclaré. Duque justifié dans un discours télévisé.

La mesure implique que, de ce vendredi au 31 mai, tous les adultes de plus de 70 ans doivent rester chez eux, à l’exception des sorties pour acheter des produits de consommation et de première nécessité, utiliser les services de santé, acheter médicaments ou accéder à des services financiers.

D’un autre côté, Duque a reconnu que l’état d’urgence “implique de grands sacrifices”, tout en s’assurant qu’il n’était pas “facile” de prendre la décision. “Mais la gravité des circonstances nous impose la nécessité d’agir, protégeant les plus vulnérables contre l’attaque du coronavirus et le faisant avec la sévérité voulue”, a-t-il expliqué.

De même, il a indiqué qu ‘”il est très important” que ce ne soit pas la “panique” qui dicte les actions des citoyens, et il a demandé la “sérénité” pour prendre des décisions car leur “force” en dépend.

Enfin, il a souligné que “ce n’est pas le moment des divisions politiques”. “Le virus ne reconnaît pas les secteurs sociaux et n’achète pas d’idéologies. C’est le moment de la véritable union des Colombiens, de la vraie Colombie, de cette Colombie qui résiste, qui ne s’arrête pas face à l’adversité et qui sort toujours, toujours, toujours allez-y “, s’est installé.

Duque a déjà annoncé lundi la fermeture des frontières terrestres, maritimes et fluviales de la Colombie avec l’Équateur, le Brésil et le Pérou pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus. En outre, la Colombie a déjà décrété une interdiction des événements avec plus de 50 personnes à travers le pays et ordonné la fermeture des bars, des clubs et la suspension des cours dans les écoles et les universités.

DIALOGUE ENTRE LA COLOMBIE ET ​​LE VENEZUELA

D’autre part, les médiateurs de la Colombie et du Venezuela ont publié une déclaration dans laquelle ils assurent que les deux nations ont décidé de promouvoir “un dialogue fluide et constant” dans le but “d’assurer conjointement les garanties des citoyens vénézuéliens et colombiens qui jour après jour, ils franchissent la frontière “entre les deux pays.

Dans ce contexte, ils ont affirmé leur engagement mutuel d’accompagner la population pour assurer leur accès aux services de santé, “où qu’ils se trouvent”, en plus de maintenir un canal de communication actif en cas d’éventuelle “contingence binationale qui pourrait se précipiter à l’occasion” de la propagation du Covid-19 “.

Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a assuré ce mardi qu’il existe une communication directe avec le gouvernement colombien en raison de la crise sanitaire déclenchée par le coronavirus, bien que Duque ait déclaré qu’il ne s’agissait pas d’une chaîne “fiable”.

La relation entre Caracas et Bogotá est tendue depuis des années en raison de la crise politique, économique et humanitaire au Venezuela, bien qu’elle ait atteint un nouveau sommet en raison de la décision de la Colombie de fermer sa frontière. Pour Duque, c’est une mesure nécessaire car – a-t-il déclaré – le pays voisin n’a pas les moyens de détecter Covid-19.

En réponse, Maduro a officiellement demandé au Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, d’intervenir car il pense que la fermeture des postes frontaliers ne fera qu’augmenter l’utilisation des routes clandestines, ce qui annule les contrôles sanitaires.

Selon Maduro, lors de ce contact téléphonique lundi entre les deux gouvernements, il a été décidé que l’OMS établirait des protocoles pour la prise en charge de la population des villes frontalières des deux côtés de la frontière. “Malgré des différences idéologiques, des accords peuvent être conclus”, a déclaré le président vénézuélien, cité par VTV.

Au Venezuela, 33 cas ont été confirmés. À l’échelle mondiale, Covid-19 fait près de 8 000 morts et plus de 198 000 infectés.