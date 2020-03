Coronavirus – La Colombie déclare l’isolement obligatoire de la population jusqu’au 13 avril en raison du coronavirus

MADRID, 21 mars (EUROPA PRESS) –

Le président de la Colombie, Iván Duque, a déclaré l’isolement préventif obligatoire de toute la population à partir du mardi 24 mars prochain et jusqu’au lundi 13 avril, en raison de l’avancée du nouveau coronavirus.

“Nous sommes confrontés à un moment unique de l’histoire”, a déclaré le président, après que l’Institut national de la santé eut confirmé que les cas confirmés de coronavirus étaient passés à 158.

Duque a assuré avoir pris cette décision après avoir consulté des experts et des scientifiques et a déclaré que “des décisions drastiques doivent être prises” pour faire face à la pandémie.

“En tant que gouvernement, nous avons pris des mesures drastiques pour faire face à la pandémie de coronavirus. Nous devons comprendre que notre discipline sauve des vies et qu’il est temps de collaborer. Nous apprécions l’excellent travail des professionnels de la santé; ils méritent toute notre reconnaissance”, a déclaré le Le président colombien via son compte Twitter.

En outre, il a précisé que s’il y a un groupe de population qui nécessite des mesures supplémentaires, son gouvernement “les écoutera et s’en occupera”. “Il s’agit d’un test difficile, mais ensemble, nous devons soutenir et aider ceux qui en ont le plus besoin”, a-t-il déclaré.

Duque a annoncé ce vendredi qu’il avait subi le test de diagnostic du coronavirus et que le résultat avait été négatif, après avoir eu des contacts avec le maire de Popayán, Juan Carlos López, qui avait contracté Covid-19.

Jusqu’à présent, l’exécutif colombien avait ordonné le confinement des personnes de plus de 70 ans, la suspension des cours en face à face et la fermeture des bars et des restaurants, entre autres mesures.