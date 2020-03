Coronavirus – La Colombie ferme ses frontières avec l’Équateur, le Brésil et le Pérou afin de contenir le coronavirus

MADRID, 17 mars (EUROPA PRESS) –

Le président de la Colombie, Iván Duque, a annoncé lundi la fermeture des frontières terrestres, maritimes et fluviales du pays avec l’Équateur, le Brésil et le Pérou afin de prévenir la propagation et l’expansion du coronavirus.

“Je voudrais informer les Colombiens que j’ai pris la décision de fermer … toutes les frontières terrestres, maritimes et fluviales du pays”, a déclaré Duque via son compte Twitter, où il a précisé que la mesure serait valable jusqu’au 30 mai.

La fermeture des frontières restreindra l’entrée et la sortie du pays pour tous les citoyens colombiens et étrangers, mais “le transport de marchandises pour l’entrée et la sortie des produits par des points terrestres autorisés sera autorisé”, a ajouté le président, qui a Spécifie que la décision a été prise après une réunion avec les présidents des pays membres du Forum pour le progrès de l’Amérique du Sud (Prosur) – Chili, Pérou, Argentine, Equateur, Paraguay, Bolivie et Uruguay.

“Ces mesures sont prises pour exercer de meilleurs contrôles de santé et prévenir une propagation rapide du virus; ces pandémies se propagent à travers le monde, il a déjà atteint l’Amérique latine et nous continuerons à voir des cas”, a expliqué Duque, avant de a souligné la nature coordonnée de la décision “de protéger nos nations contre le coronavirus et d’avoir plus de contrôles aux postes frontières”.

De même, Duque a demandé la “collaboration” des citoyens et a insisté sur le fait que les Colombiens arrivant en Colombie devront subir un isolement préventif “de nature obligatoire”. “Ce que nous espérons, c’est que ces personnes se conforment pleinement”, a-t-il souligné.

Dans ce contexte, le président colombien a indiqué que les << contrôles et contrôles aléatoires >> ont été renforcés et a promis que << des mesures drastiques envisagées dans le Code pénal >> seraient appliquées aux personnes qui tentent de violer les normes imposées.

“C’est actuellement que nous avons le plus besoin de toutes les autorités, agences de contrôle, gouverneurs et maires pour travailler dans un seul but, qui est le bien-être des Colombiens”, a-t-il affirmé.

“Le défi que nous avons en tant que société est que cette propagation se produit aussi lentement que possible et cela ne dépend que du travail coordonné de tous”, a-t-il déclaré.

Avant cette annonce par Duque, le ministère colombien de la Santé a annoncé l’interdiction des événements avec plus de 50 personnes à travers le pays et a ordonné la fermeture des bars et des clubs pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus.

Cette décision s’ajoute à celles qui ont été prises ces derniers jours, parmi lesquelles la suspension des cours dans toutes les écoles et universités.

À ce jour, 54 cas ont été signalés en Colombie: 28 à Bogotá, 7 à Medellín, 7 à Neiva, 3 à Carthagène, 1 à Cali, 1 à Buga, 1 à Palmira, 1 à Manizales, 1 à Dosquebradas, 1 à Cúcuta, 1 à Meta, 1 à Rionegro et 1 à Facatativá.

L’épidémie du nouveau coronavirus qui a débuté en décembre dernier dans la ville chinoise de Wuhan fait déjà plus de 7 100 morts et plus de 181 000 personnes infectées dans le monde.