Coronavirus.- La désapprobation de la gestion de Bolsonaro augmente en raison de sa position concernant le coronavirus

MADRID, 4 avr (EUROPA PRESSE) –

La désapprobation de la gestion du président du Brésil, Jair Bolsonaro, a augmenté en raison de sa position concernant l’avancée du nouveau coronavirus dans le pays, une pandémie qu’il a minimisée à plusieurs reprises.

Ainsi, et selon la dernière enquête réalisée par Datafolha, les répondants ont désapprouvé la gestion par Bolsonaro de l’urgence sanitaire de 39%, avec une augmentation de six points depuis la dernière estimation.

Plus précisément, Bolsonaro a reçu moins de soutien de la part des femmes, dont 43% ne le soutiennent pas; les personnes ayant plus d’études, puisque 50% désapprouvent leur gestion; en plus des Brésiliens avec plus de ressources économiques, qui touchent également 50 pour cent.

Selon les tranches d’âge, parmi les plus jeunes (de 16 à 24 ans), 45% jugent la direction du président “mauvaise” ou “très mauvaise”, selon le journal local “Folha de Sao Paulo”.

Cependant, l’action du ministre brésilien de la Santé, Luiz Henrique Mandetta, qui a contredit Bolsonaro à plusieurs reprises, a obtenu l’approbation de 76% des personnes interrogées.

Mandetta a demandé aux Brésiliens de suivre les lignes directrices établies par les autorités de l’État concernant les mesures préventives contre le coronavirus, contredisant ainsi la position de Bolsonaro, très critique, par exemple, avec les quarantaines décrétées dans certains États et municipalités.

“J’ai parlé avec les secrétaires municipaux et d’État et pour le moment, je maintiens la recommandation des États car elle est la plus recommandable, car il y a de nombreuses lacunes dans le système de santé”, a reconnu le ministre.

En ce qui concerne les mesures prises par les gouverneurs contre le coronavirus, 58% des Brésiliens ont évalué positivement sa gestion. Ces résultats ont été obtenus après avoir mené une enquête téléphonique auprès de 1 511 personnes entre le 1er et le 3 avril.

Le Brésil est le pays d’Amérique latine le plus touché par le coronavirus en termes de nombre de cas confirmés, plus de 9 000. En outre, il a confirmé près de 400 décès.