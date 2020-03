Coronavirus – La République dominicaine annonce des mesures pour aider les familles vulnérables au coronavirus

MADRID, 26 mars (EUROPA PRESS) –

Le président de la République dominicaine, Danilo Medina, a annoncé mercredi de nouvelles mesures économiques pour faire face aux pertes que de nombreuses familles, en particulier les plus vulnérables, subiront pendant la quarantaine décrétée par le gouvernement pour tenter de stopper l’expansion du coronavirus, qui a jusqu’à présent fait dix morts et 392 infections dans le petit pays des Caraïbes.

Grâce au programme d’aide temporaire “ Rester à la maison ”, le gouvernement cherche à couvrir les besoins des travailleurs et des familles à faible revenu pendant la période de quarantaine décrétée par les autorités dominicaines il y a un peu plus d’une semaine, ainsi que la fermeture des frontières. , entre autres mesures.

“Nous ne voulons pas que la nécessité de rechercher de la nourriture soit plus forte que le désir de préserver la santé et de pousser les pères et les mères dans les rues à la recherche de nourriture, mettant leur vie et la leur en danger”, a déclaré Medina. lors d’un discours adressé à tout le pays.

Medina a expliqué que ce plan bénéficiera à un million et demi de ménages dominicains, qui recevront 5 000 pesos (85 euros) du 1er avril au 31 mai, via la carte Solidaridad, dont certains 811 000 familles avant le déclenchement de la crise sanitaire.

Le président dominicain a ajouté que le programme «Stay at Home» a été élargi pour que 690 000 familles supplémentaires, considérées comme «vulnérables» par le Système unique de bénéficiaires (SIUBEN), puissent également y avoir accès.

De même, il a annoncé que tous ces ménages, quelque 350 000 de plus, qui ont des membres dans le groupe à risque ou qui sont plus susceptibles de contracter la maladie recevront un bonus supplémentaire de 2 000 pesos dominicains (environ 35 euros).

«Nous les exhortons en particulier, pour leur santé et celle de leurs proches, à rejoindre l’initiative« Rester à la maison ». Notre objectif est d’apporter la sécurité et la certitude là où cela est le plus nécessaire, sans drapeaux politiques ou partisans. , sans favoritisme ni discrétion “, at-il souligné.

L’objectif du gouvernement est que les bénéficiaires puissent utiliser le Social Supply Network qui, en plus d’avoir la capacité d’alimenter quotidiennement 45 000 familles à domicile, disposera de 2 000 nouvelles entreprises pour répondre à la demande.

“En fin de compte, nous allons visiter tous les quartiers et les champs du pays à la recherche de ceux qui ont besoin de nourriture et nous allons nous assurer qu’ils parviennent jusqu’à eux”, a déclaré le président, comme le rapporte le journal dominicain ‘Diario Libre’.

En ce qui concerne les salariés, Medina a annoncé que le gouvernement reprendrait les 8 500 pesos dominicains (près de 145 euros) du salaire de tous les citoyens dont l’emploi a été suspendu en raison de la situation d’urgence sanitaire, tandis que leur Les entreprises doivent prendre soin de la différence.

“Nous invitons toutes les entreprises à faire preuve de solidarité avec les travailleurs, afin que, en travaillant ensemble, nous puissions garantir ces mesures”, a-t-il demandé.