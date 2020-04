Coronavirus.- La ville brésilienne de Manaos fouille des fosses communes dans ses cimetières en raison de l’effondrement de ses hôpitaux.

MADRID, 22 avr. (EUROPA PRESSE) –

Les autorités de Manaus, la capitale de l’État d’Amazonas, dans le nord du Brésil, ont commencé les travaux d’excavation des fosses communes dans le plus grand cimetière de la ville afin de faire face à l’augmentation des enterrements qui a coïncidé avec l’effondrement de la système de santé de la région en raison de la crise sanitaire provoquée par le nouveau coronavirus.

Le maire de Manaus, Arthur Virgílio Neto, a assuré dans une interview pour le journal ‘Folha de Sao Paulo’, que la capitale d’Amazonas est dans un état de calamité, après avoir occupé 90% des lits de son système de santé en raison de l’augmentation du nombre de nouveaux coronavirus.

“Nous arrivons à un point très douloureux, que nous n’aurions pas atteint si nous avions pratiqué l’horizontalité de la quarantaine, dans laquelle le médecin devra se poser la question: sauf jeunes ou vieux?”

Le Brésil est le pays de la région le plus touché par la pandémie, avec plus de 2 500 morts et près de 40 600 positifs. Pour sa part, Amazonas est le cinquième État brésilien le plus touché après avoir enregistré 2 160 infections et 185 décès.

Le cimetière Notre-Dame d’Aparecida à Manaus est passé de l’enterrement de près de trente personnes à plus de 100 pendant plusieurs jours, en raison de l’effondrement des hôpitaux publics et, surtout, de ceux de la capitale, qui Ils ont pu faire face aux maux d’autres patients en dehors du Covid-19 en raison du manque de ressources et de lits.

Neto a demandé au président du Brésil, Jair Bolsonaro, d’assumer les responsabilités qui accompagnent le poste qu’il occupe et a critiqué la réponse que le président d’extrême droite a donnée à la presse lorsqu’il a été interrogé sur le grand nombre de décès quotidiens qui ils produisaient le nouveau coronavirus.

A cette occasion, Bolsonaro a réglé la question en assurant qu’il n’était pas un “fossoyeur”, et Neto, les larmes aux yeux, a demandé plus de respect pour ces travailleurs.

“J’ai de nombreux fossoyeurs malades, dont certains dans un état grave. Je ne sais pas s’il pourrait servir à faire ce travail, peut-être pas. Qu’il assume les fonctions d’un vrai président, dont l’un est de respecter ces gens”, a-t-il déclaré.

Dans cette situation, et sous la pression des autorités locales et des patients, la justice brésilienne a décrété l’obligation pour les hôpitaux et les centres de santé privés d’accueillir une partie de ces personnes pour décongestionner les services publics.

Neto et le gouverneur d’Amazonas, Wilson Lima, ont rencontré lundi le vice-président du Brésil, Hamilton Mourão, à qui ils ont transmis le besoin de fonds supplémentaires, quelque 42 000 millions de reais (environ 7 200 millions d’euros) pour démarrer et adapter le nouvel hôpital de Manaus à cette pandémie, ainsi que davantage de ressources, de matériel et de médicaments.