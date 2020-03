Coronavirus – L’ancien président du Pérou Alejandro Toledo demande sa libération aux États-Unis de peur de contracter le coronavirus

MADRID, 18 mars (EUROPA PRESS) –

L’ancien président du Pérou Alejandro Toledo (2001-2006) a demandé ce mardi à la prison des États-Unis où il est libéré par crainte d’une contagion par le coronavirus.

Tolède est revendiquée par la justice péruvienne, qui l’accuse d’avoir reçu environ 35 millions de dollars de pots-de-vin de l’entreprise de construction brésilienne Odebrecht en échange de privilèges lors de concours de soumissions de travaux publics.

La défense de l’ancien président a envoyé une lettre au tribunal californien traitant de l’affaire dans laquelle il signale le “risque inacceptable de décès ou de dommages graves” auquel il est confronté en raison de la pandémie de coronavirus, qui n’a lieu qu’aux États-Unis. fait plus de 100 morts et 6 300 personnes touchées.

“En raison de son âge avancé et de ses problèmes de santé actuels, le Dr Toledo est plus susceptible de contracter le virus et d’en mourir”, lit le document auquel le journal ‘Peru 21’ a eu accès.

Dans la même lettre, Tolède “implore” sa libération et évite ainsi, selon sa défense, “une tragédie des droits de l’homme et une catastrophe diplomatique internationale”.

Avant cette pétition, le juge en charge de l’affaire Tolède avait déjà rejeté la demande de la défense de caution sous peine de fuite.

“Le risque éphémère de fuite est largement compensé par l’augmentation réelle du décès de Toledo sous la garde du gouvernement américain dans des circonstances totalement évitables”, conclut le texte.