Coronavirus.- L’Argentine ferme ce vendredi toutes les frontières aériennes, terrestres et maritimes en raison du coronavirus

MADRID, 27 mars (EUROPA PRESS) –

Le gouvernement argentin a décrété la fermeture de toutes les frontières du pays pour le trafic aérien, terrestre et maritime depuis ce vendredi dans le but de renforcer les mesures contre le coronavirus.

“Il existe un décret de nécessité et d’urgence qui sera publié et qui prévoit leur fermeture définitive demain”, a déclaré le ministre de la Défense Agustín Rossi, qui a rappelé que l’Argentine avait déjà ordonné l’interruption des vols. “Nous avions interrompu les vols mais nous avions un trafic intense à travers les postes frontaliers ou les ports”, at-il dit.

“Personne ne pourra entrer dans le pays, sauf les citoyens argentins, personne ne pourra y entrer”, a indiqué le ministre, qui a souligné que le gouvernement avait élargi “une décision qui avait déjà été annoncée par le président Alberto Fernández, qui était en vigueur depuis plusieurs jours”. “

Dans ce contexte, Rossi a précisé qu’il y aura des exceptions, telles que le transport de biens essentiels, et a précisé que les autorités réglementeront le retour des Argentins à l’étranger.

“Nous devons continuer à prendre soin de la santé des Argentins et la seule mesure possible est l’isolement, l’absence de contact social et, en ce sens, les efforts et les décisions que le président prend dans cette situation d’urgence”, a souligné Rossi dans un communiqué. Interview télévisée recueillie par l’agence de presse argentine Télam.

Jusqu’à présent, l’Argentine a confirmé neuf décès et plus de 500 cas de coronavirus sur son territoire. À l’échelle mondiale, la pandémie de Covid-19 a fait plus de 23 900 morts – avec l’Italie en tête – et le nombre de personnes touchées dépasse 529 000.