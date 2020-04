Coronavirus.- L’Association des juristes brésiliens dénonce Bolsonaro au TPI pour sa réponse “irresponsable” au virus

MADRID, 3 avr. (EUROPA PRESSE) –

L’Association de justice brésilienne pour la démocratie (ABJD) a dénoncé le président du Brésil, Jair Bolsonaro, devant la Cour pénale internationale (TPI) pour des crimes contre l’humanité découlant de sa réponse “irresponsable” à la pandémie de coronavirus.

L’ABJD a rapporté ce vendredi avoir déposé jeudi une plainte contre Bolsonaro devant le tribunal de La Haye “pour la pratique d’un crime contre l’humanité qui victimise la population brésilienne face à la pandémie de coronavirus”.

Selon lui, Bolsonaro a eu une “attitude totalement et absolument irresponsable” envers Covid-19 avec laquelle “il a exposé la vie de citoyens brésiliens à travers des actions concrètes qui ont stimulé la propagation et la propagation du virus”.

“Par action ou par omission, Bolsonaro met la vie de la population en danger en commettant des crimes qui justifient l’intervention de la Cour pénale internationale pour protéger la vie de milliers de personnes”, lit le texte de la plainte, rédigé par les avocats Ricardo Franco Pinto ( Espagne) et Charles Kurmay (États-Unis).

L’ABJD se réfère, par exemple, aux déclarations de Bolsonaro dans lesquelles il appelle à la fin de l’isolement social, qui se sont même traduites par “la campagne officielle” Le Brésil ne peut pas arrêter “”. Ainsi, le leader d’extrême droite a même participé à des manifestations au cours desquelles il a serré la main de partisans.

Le groupe de juristes allègue également que “l’internationalisation du sujet est urgente et nécessaire”, puisque le ministère public a déjà demandé au procureur général, “le seul organe capable de poursuivre le président”, d’intervenir, mais l’affaire a été déposée “sommairement”.

“Nous ne pouvons pas admettre ce qui se passe au Brésil, c’est-à-dire l’impunité totale de Bolsonaro, qui est le principal facteur qui augmente progressivement la pratique de nouveaux crimes”, défendent-ils.

BRÉSIL AVANT LE CORONAVIRUS

Le Brésil est le pays d’Amérique latine le plus touché par le coronavirus, avec plus de 8 000 cas et 300 décès, bien qu’il soit dans la file d’attente pour l’adoption de mesures préventives.

Pour l’instant, il s’est limité à la fermeture des frontières, une mesure qu’il a prolongée ce vendredi pour 30 jours supplémentaires, mais uniquement aux voyages dits non essentiels, car ils sont toujours ouverts aux travailleurs frontaliers et au transport de marchandises.

Bolsonaro a refusé de déclarer un couvre-feu national ou une quarantaine, ce que les États brésiliens les plus touchés par le virus, tels que Ríos de Janeiro et Sao Paulo, ont fait.

Le locataire du Palais Planalto a non seulement fait allusion au coronavirus en tant que “gripita”, mais a également appelé les chefs d’État et municipaux qui ont imposé des restrictions pour empêcher la contagion des “dictateurs”. “Interdire aux gens d’aller à la plage? Mon Dieu!”, A-t-il déclaré dans une récente interview.