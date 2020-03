Coronavirus – Le Brésil annonce des peines de prison pouvant aller jusqu’à deux ans en cas de non-respect de la quarantaine obligatoire

MADRID, 18 mars (EUROPA PRESS) –

Le ministère brésilien de la Justice a annoncé mardi la mise en quarantaine à titre de mesure obligatoire et de sanctions pouvant aller jusqu’à deux ans de prison pour ceux qui ne s’y soumettaient pas ou ne s’y conformaient pas.

Des mesures préventives pour empêcher la propagation de la pandémie de coronavirus peuvent être imposées par les autorités et autorités sanitaires locales, sans qu’une décision judiciaire soit nécessaire.

L’annonce a été rendue publique au Journal officiel de l’Union et dans laquelle il est envisagé comment les autorités sanitaires pourront recourir aux forces de police au cas où quelqu’un désobéirait à ses indications ou refuserait de se soumettre à la quarantaine obligatoire.

Selon le texte, également approuvé par le ministère brésilien de la Santé, les autorités “ont l’obligation de communiquer préalablement à la personne concernée la nature obligatoire de la mesure.

Les sanctions pour non-respect de l’emprisonnement obligatoire vont de 15 jours de détention à deux ans de prison, ainsi que des amendes financières, dont la valeur dépendra de la gravité de la violation des mesures adoptées par le gouvernement brésilien.

Le document, qui a été repris par plusieurs médias brésiliens, détermine que quiconque viole l’isolement peut encourir une violation de l’article 268 du Code pénal, qui comprend l’autorité des autorités pour empêcher la propagation de maladies contagieuses, avec des sanctions allant de d’un mois de prison à un an et une amende.

Quant à l’article 330, il traite de la désobéissance aux ordres juridiques des agents publics, passible d’une peine pouvant aller jusqu’à deux ans de prison et d’amendes financières.

Le Brésil a jusqu’à présent confirmé 291 cas de coronavirus et un décès, survenus à Sao Paulo et qui ne figuraient pas dans les registres précédents. Les autorités sanitaires ont également signalé que l’évolution de plus de 8 800 cas suspects est actuellement suivie.