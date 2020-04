Coronavirus – Le Brésil dépasse 45700 cas et 2900 décès dus à Covid-19 et progresse pour assouplir les distanciations sociales

MADRID, 23 avr. (EUROPA PRESSE) –

Le ministre brésilien de la Santé, Nelson Teich, a annoncé mercredi que le gouvernement présentera la semaine prochaine un nouveau plan visant à assouplir les mesures de distanciation sociale décrétées pour ralentir l’avancée de Covid-19, après que le dernier solde ait montré 45757 cas. positifs et 2 906 morts.

“Nous avons déjà une idée prête. Dans une semaine, nous livrerons une directive complète”, a déclaré Teich lors d’une apparition de contrôle sur la gestion du nouveau coronavirus qui s’est tenue au Palais Planalto.

Cependant, Teich a précisé que la nouvelle mesure gouvernementale sera mise en œuvre d’une manière différente, en tenant compte des besoins et des situations spécifiques de chaque État et région du pays.

“Le Brésil est gigantesque et hétérogène, il n’y a pas de ligne directrice qui ne soit pas adaptée aux différentes parties du pays, il calculera quels sont les nouveaux cas, les précédents, combien de lits sont occupés, ou comment est la situation des ressources humaines”, il a dit.

Le nouveau ministre de la Santé a également insisté sur la thèse du président, Jair Bolsonaro, et a souligné que le pays ne peut pas être “un an en détention”, c’est pourquoi un programme de “sortie” de ces mesures d’isolement est nécessaire.

“Il est impossible pour un pays de survivre pendant un an ou un an et demi. L’isolement est une mesure absolument naturelle et logique, mais il ne peut pas être accompagné d’un programme de sortie. Nous allons y travailler”, a-t-il déclaré.