Coronavirus.- Le Brésil ferme ses frontières terrestres avec huit pays pour arrêter le coronavirus

MADRID, 19 mars (EUROPA PRESS) –

Le Brésil a annoncé jeudi la fermeture de ses frontières terrestres avec huit pays, dans le cadre des mesures prises contre la pandémie de coronavirus, selon le Journal officiel de l’Union (DOU).

À travers une édition spéciale du DOU, le gouvernement a annoncé la fermeture des frontières avec l’Argentine, la Bolivie, la Colombie, la Guyane, la Guyane française, le Paraguay, le Pérou et le Suriname.

Dans le cas de l’Uruguay, il a indiqué que la situation des “frontières terrestres avec la République orientale de l’Uruguay” sera indiquée dans une note spécifique. Cependant, le DOU ne fait pas référence au cas du Venezuela.

Le gouvernement de Jari Bolsonaro a précisé qu’il existe une “restriction exceptionnelle et temporaire à l’entrée dans le pays (…) des étrangers de” ces pays et que pendant quinze jours “l’entrée dans le pays par la route ou par voie terrestre des étrangers des pays susmentionnés “est également limitée.

Dans le même temps, il a précisé que “les Brésiliens, nés ou nationalisés; les immigrants avec autorisation préalable de résidence permanente; les professionnels étrangers en mission auprès d’une organisation internationale; et les fonctionnaires étrangers accrédités auprès du gouvernement sont exemptés”. Brésilien. “

Elle ne s’appliquera pas non plus au libre transit du fret, aux “actions humanitaires transfrontalières précédemment autorisées” et au transfert de résidences dans les villes frontalières.

Cette fermeture de la frontière, qui prendra effet à partir de ce jeudi et pour une durée d’au moins quinze jours pouvant être prolongée, entraînera une “responsabilité administrative, civile et pénale” pour “l’agent incriminé” et son expulsion immédiate. De plus, vous serez handicapé pour demander l’asile.

Jusqu’à présent, le Brésil aurait résisté à l’adoption de projets de mesures car, comme l’a fait valoir Bolsonaro, ce n’est pas “la fin du monde”. Le géant sud-américain a déjà fait quatre morts et environ 530 cas de Covid-19.

Bolsonaro a confirmé sur Twitter “la fermeture des frontières du Brésil avec les pays voisins d’Amérique du Sud”, alors qu’il a avancé “qu’il y a plus d’actions en cours compte tenu de l’impact financier inévitable”.