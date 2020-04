Coronavirus – Le Brésil ne paie pas le deuxième versement de la subvention aux travailleurs informels par manque de fonds

MADRID, 23 avr. (EUROPA PRESSE) –

Le ministère brésilien de la Citoyenneté a annoncé ce mercredi qu’il ne pouvait pas faire face au deuxième versement de la subvention de 600 reais (environ 100 euros) aux travailleurs informels, comme il l’avait annoncé, faute de moyens, donc Vous devrez passer un crédit supplémentaire.

Les autorités du ministère ont expliqué que le décaissement de chacun des trois paiements prévus par le gouvernement a une valeur de 32,7 milliards de reais (5,5 milliards d’euros) et qu’il a déjà été transféré au Fonds économique fédéral, qui est chargé de gérer le livraison de subventions, 5,3 milliards.

Cependant, souligne la chaîne O Globo, douze millions de travailleurs informels n’ont pas encore reçu le premier versement de l’aide, qui touche près de 31 millions de personnes dans cette situation de travail, ce qui représente un gaspillage de 59,8 milliards de reais. (environ 10 400 millions d’euros).

Par une déclaration, le ministère de la Citoyenneté a expliqué qu ‘”en raison du nombre élevé de travailleurs informels enregistrés” et avec “la prémisse du gouvernement de ne laisser personne de côté”, il est essentiel de demander un crédit supplémentaire afin de répondre aux besoins de tous”.

En ce sens, poursuit le texte, Citoyenneté a publié “une note technique” et a demandé à l’économie “une provision pour un supplément budgétaire le plus rapidement possible”, donc “en raison de facteurs budgétaires légaux”, ainsi que “pour le haut nombre de demandes qui sont en cours d’analyse, “at-il dit,” ne peuvent pas légalement “effectuer le deuxième versement de cette aide.

Le Congrès a proposé au gouvernement du président Jair Bolsonaro d’aider près de 31 millions de travailleurs informels au Brésil, l’un des secteurs du travail les plus touchés par les mesures d’isolement social décrétées pour faire face à l’avancée de Covid-19. qui a porté le montant de la subvention à 600 reais après avoir estimé que les 200 prévus (35 euros) au départ étaient insuffisants.

Le Brésil, qui dans son dernier bilan a atteint 45 757 points positifs et 2 906 décès, prévoit d’annoncer la semaine prochaine un nouveau plan pour assouplir les mesures de distanciation sociale et relancer l’économie du pays, l’une des grandes obsessions de Bolsonaro, critique aux politiques de quarantaine et d’isolement, puisqu’elles prolongent la crise économique et les listes de chômage.