Coronavirus – Le Brésil restreint l’entrée aux étrangers par voie aérienne pour empêcher la propagation du coronavirus

MADRID, 20 mars (EUROPA PRESS) –

Le gouvernement du Brésil a décidé ce jeudi de restreindre l’entrée des passagers étrangers pendant 30 jours par des vols internationaux en provenance de pays tels que la Chine, la Corée du Sud, la Malaisie et la plupart des Européens, comme mesure contre l’expansion du coronavirus dans le pays, qui a déjà enregistré 621 cas et six décès.

Cette restriction, a expliqué le gouvernement, ne s’applique pas aux citoyens locaux, nés au Brésil et nationalisés, ni aux immigrants ayant une autorisation préalable de résider dans le pays.

Dans la liste, qui comprend également l’Australie, le Japon et les pays européens hors Union – la Suisse, le Royaume-Uni et la Norvège – les États-Unis ne sont pas inclus, bien qu’ils soient le sixième pays avec le plus grand nombre de cas et ayant pires chiffres de certains des pays qui ont fait l’objet d’un veto.

Cette mesure s’ajoute à celle que le gouvernement avait annoncée quelques heures auparavant en ce qui concerne la fermeture des frontières du territoire pendant 15 jours avec les pays de la région avec laquelle il partage des limites.

Les dernières décisions du président du Brésil, Jair Bolsonaro, font partie de la batterie de mesures qu’il a prises pour stopper l’expansion du coronavirus, après de vives critiques de la part d’une partie de la société brésilienne qui ne lui a pas pardonné d’avoir initialement déprécié l’ampleur de la pandémie, qu’il qualifie de «fantaisie» et qui a été amplifiée par les médias.

“Nous espérons que dans trois ou quatre mois, le pic du virus aura diminué, et dans six ou sept mois, le pays reviendra à la normale”, a déclaré Bolsonaro il y a quelques jours lors de sa retransmission hebdomadaire via Facebook, dans laquelle il a également critiqué les mesures. que certains gouverneurs des différents États du pays avaient pris pour ralentir la progression de la maladie.

“L’économie doit fonctionner, les gens ne resteront pas chez eux et ne mangeront de rien”, a-t-il critiqué, tout en s’interrogeant sur des mesures telles que la fermeture de magasins, de gymnases et, même, la possibilité de fermer les frontières entre les Etats brésiliens suite touchés.