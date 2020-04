Coronavirus – Le bureau du procureur enquête sur le maire de Bogotá pour avoir fait du shopping avec son partenaire pendant la quarantaine

MADRID, 27 avr. (EUROPA PRESSE) –

Le parquet colombien a annoncé lundi l’ouverture d’une enquête contre le maire de Bogotá, Claudia López, pour s’être rendu au supermarché avec sa compagne, Angélica Lozano, violant ainsi la quarantaine due au coronavirus, qui établit que les sorties vers la rue pour faire des efforts essentiels doit être individuelle.

“Une enquête a été ouverte contre le maire de Bogotá, Claudia López, pour violation présumée des mesures sanitaires”, a annoncé le ministère public colombien dans un communiqué.

L’origine de la controverse sont des images diffusées par les réseaux sociaux qui montrent López et Lozano shopping ensemble dans un supermarché du nord de Bogotá. La réglementation actuelle autorise uniquement “le déplacement d’une seule personne par noyau familial pour mener à bien des activités telles que l’acquisition de produits de première nécessité”.

Le Bureau du Procureur général a également souligné qu ‘”il est du devoir de tous les serveurs d’accepter et de respecter les dispositions visant à protéger la population contre les effets de la pandémie et, dans l’exercice de leurs fonctions, d’être un exemple pour la communauté du strict respect des mesures. sanitaire “.

“Je reconnais l’infraction d’aller avec Angélica au supermarché avec humilité, j’offre des excuses aux citoyens et je respecte la convocation”, a déclaré le chef du gouvernement de Bogota sur Twitter. “Ma responsabilité est plus grande en donnant l’exemple, ma priorité est de prendre soin de sa vie”, a-t-il ajouté.

Cependant, en même temps, il a indiqué que “les controverses avec le président ne devraient pas être réglées par le Bureau du Procureur”, liant cette enquête à ses frictions avec le gouvernement Iván Duque sur les mesures à adopter dans le contexte de la pandémie.

Dans le même esprit, l’ancien maire de Bogotá, Gustavo Petro, pour qui López et son partenaire “ont commis une amende disciplinaire et non un délit”, s’est exprimé. Au lieu de cela, le Bureau du procureur n’enquête pas sur la corruption d’Odebrecht ou les meurtres de dirigeants sociaux », a-t-il reproché sur Twitter.