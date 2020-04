Coronavirus – Le bureau du procureur général de Colombie demande à Duque de renforcer le contrôle à la frontière avec l’Équateur

MADRID, 2 avr (EUROPA PRESSE) –

Le procureur général colombien, Fernando Carrillo, a demandé par lettre au président du pays, Iván Duque, de renforcer les contrôles à la frontière avec l’Équateur en raison du “risque” que la “croissance exponentielle” des cas de coronavirus représente pour les communautés frontalières dans la nation voisine.

Carrillo a demandé à Duque “de coordonner les actions à la frontière avec l’Équateur en raison du risque de contagion dans les départements de Nariño et Putumayo en raison de la croissance exponentielle des cas de Covid-19 dans le pays voisin”.

Plus précisément, il a proposé que “le pied de la Force publique soit considérablement augmenté à Nariño et Putumayo et dans tout le secteur de la frontière avec l’Équateur, y compris les étapes formelles et non formelles, en coordination avec les forces militaires équatoriennes, ce qui permettra une contrôle strict sur l’entrée dans le pays. “

Le chef du bureau du procureur général a indiqué que, bien que “le gouvernement ait adopté des mesures de fermeture et de confinement pour le transport sur le pont Rumichaca, il existe environ 37 marches illégales dans la zone sur laquelle il n’a pas été possible de garantir la présence de la Force publique face à un personnel insuffisant “.

D’autre part, il a également recommandé de «renforcer le fonctionnement des équipes de réaction immédiate dans la zone frontalière et de fournir au département de Nariño un nombre suffisant d’échantillons pour la détection du virus, afin qu’un dépistage ciblé puisse être effectué sur les zones frontalières. “

Il a également proposé de permettre au “laboratoire de référence” de Nariño d’effectuer les tests de coronavirus “dans les meilleurs délais”; “garantir des ressources pour la fourniture d’équipements et l’embauche de personnel permettant l’extension des lits de soins intensifs dans les hôpitaux”; et lancer trois hôpitaux de campagne et deux centres d’approvisionnement alimentaire.

Carrillo a également souligné “l’importance de cibler les personnes qui ont traditionnellement pratiqué le commerce informel à la frontière avec l’Équateur, afin qu’elles bénéficient de l’aide et des secours offerts par le gouvernement, ce qui les empêcherait de continuer à travailler dans le mesures illégales augmentant le risque de contagion “.

À l’heure actuelle, l’incidence des coronavirus en Colombie est plus faible qu’en Équateur, avec 17 décès et 1 065 cas contre 98 décès et 2 758 cas confirmés.