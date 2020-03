Coronavirus – Le chef de la sécurité du gouvernement de Bolsonaro teste positif pour le coronavirus

MADRID, 18 mars (EUROPA PRESS) –

Le ministre de la Sécurité institutionnelle du Brésil, Augusto Heleno, a été testé positif pour le coronavirus mercredi, selon les autorités, qui ont indiqué qu’il venait de subir un deuxième test pour le confirmer.

“Je vous informe que le résultat de mon deuxième examen, effectué à l’hôpital des forces armées (HFA), était positif. J’espère que le contre-test de FioCruz”, a-t-il déclaré dans un message diffusé sur son compte Twitter.

Ainsi, le chef de la sécurité du gouvernement du président brésilien, Jair Bolsonaro, a souligné qu’il n’a pas de fièvre “ni aucun des symptômes liés à la maladie de Covid-19”.

“Je suis isolé, chez moi et je ne répondrai pas aux appels”, a-t-il déclaré. Heleno, un général à la retraite, a voyagé avec la délégation de Bolsonaro en Floride, aux États-Unis, la semaine dernière, où le président a rencontré son homologue américain, Donald Trump. À son retour au pays, il a subi un premier test, qui a été négatif.

Lui et d’autres ministres et le président lui-même ont dû subir deux tests pour déterminer s’ils ont été infectés par le nouveau coronavirus, qui a fait plus de 8 100 morts dans le monde et 3 237 en Chine continentale.

Bolsonaro, pour sa part, a été testé négatif deux fois, comme il l’a indiqué. Avec Heleno, le nombre de hauts fonctionnaires qui ont visité les États-Unis avec le président et engagé Covid-19 s’élève à 16.

Heleno, 72 ans, fait partie d’un des groupes considérés comme “à risque” pour la maladie. Le ministre de la Défense, Fernando Azevedo e Silva, a également été testé négatif.

Le Brésil a jusqu’à présent enregistré un décès et 291 cas d’épidémie de coronavirus, dont l’épicentre est situé dans la ville chinoise de Wuhan et a été détecté pour la première fois en décembre 2019.