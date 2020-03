Coronavirus.- Le Chili impose le couvre-feu avant les semaines “très dures” à venir

SANTIAGO, 23 mars (Agence One / EP) –

Le Chili a connu son premier couvre-feu au niveau national du dimanche au lundi soir en raison de l’épidémie de coronavirus qui, selon les mots du président, Sebastián Piñera, laissera encore des semaines “très dures” à venir. Le pays a jusqu’à présent confirmé plus de 600 infections, dont un seul décédé.

Le gouvernement chilien a resserré les mesures ces derniers jours, jusqu’à ce qu’il atteigne l’application ce dimanche d’un couvre-feu de 22 heures à 5 heures. L’Exécutif n’a pas fixé de délai pour cette mesure, prévenant qu’elle sera en vigueur aussi longtemps que nécessaire.

La vice-ministre de la prévention du crime, Katherine Martorell, a expliqué que ceux qui travaillent dans des services considérés comme élémentaires, de la préparation ou de la distribution de nourriture aux agents de santé et à l’équipement d’urgence, peuvent continuer à se déplacer pendant les heures interdites, selon l’Agence One.

Piñera, pour sa part, a prononcé un discours à la nation dans lequel il a annoncé que “tous les adultes de plus de 80 ans devraient rester chez eux”, les considérant comme le groupe d’âge le plus vulnérable face à la pandémie de coronavirus.

“Protéger la santé et la vie de chacun, et en particulier celle de nos aînés qui sont ceux qui connaissent les plus grands risques, est ma première priorité et ma première occupation en tant que Président de la République et aussi celle de l’ensemble de notre gouvernement”, affirmé.

Le président, qui s’est exprimé quelques minutes avant le début du couvre-feu, a supposé que “les prochaines semaines seront difficiles, très dures pour tout le monde”, alors que le monde fait face à “la pire catastrophe sanitaire de ces derniers temps”. cent ans”.

Piñera, partisan d’une “quarantaine progressive”, a appelé à la collaboration de tous pour contenir l’urgence: “Aujourd’hui est un temps d’unité et non de division. Ce sont des temps de collaboration et non d’affrontement. Ce sont des temps de responsabilité et non d’improvisation. “

Ainsi, il a vivement critiqué ceux qui, dans ces dernières mesures, ont appelé à des mesures plus sévères, y compris l’emprisonnement complet. “Il aurait été facile, mais aussi très dommageable pour la santé des Chiliens, d’accepter toutes ces propositions”, a déclaré Piñera.