Coronavirus. Le comté de Texas ordonne aux résidents de rester chez eux

Alerte au coronavirus: Lina Hidalgo, une juge du comté de Harris, a ordonné aux 4 millions d’habitants de rester chez eux et de ne sortir que pour acheter des produits essentiels comme de la nourriture et des médicaments. Le plus grand juge de comté du Texas a expliqué qu’elle avait pris la mesure pour empêcher le coronavirus de se propager et sa décision commence à 23 h 59 le mardi 24 mars 2020. Jusqu’à présent dans la région métropolitaine de Houston 264 cas de coronavirus ont déjà été signalés, dont 2 mortels et 20 ont réussi à se remettre.

Texas. Le comté de Harris au Texas a ordonné à tous les résidents de rester chez eux afin que le coronavirus ne se propage pas.

La juge Lina Hidalgo, la plus haute autorité du comté de Harris, a émis l’ordre de rester dans la maison pour tous les citoyens du comté et elle prend effet à 23 h 59 le mardi 24 mars 2020 et est se lèvera, si les conditions le permettent, se lèvera le vendredi 3 avril prochain à 5h00 du matin.

Hidalgo a rendu son ordre lors d’une conférence de presse accompagnée de Sylvester Turner, le maire de Houston et les deux politiciens ont souligné que la décision n’est pas un couvre-feu mais une demande pour la population de comprendre la gravité de la situation si elle quitte déjà son domicile. Ils sont un facteur de risque de propagation du dangereux coronavirus qui attaque le monde.

L’ordonnance du juge Hidalgo stipule que dans toutes les villes dans les limites du comté de Harris, toutes les entreprises doivent fermer et les gens ne doivent se déplacer dans la ville que pour des “raisons essentielles” telles que l’achat de nourriture ou de médicaments, mais rien d’autre.

“Amis, nous devons rester … ce moment de l’histoire définira notre avenir, l’histoire dira que nous avons donné la priorité aux vies humaines”, a déclaré Hidalgo lors de l’émission de l’ordonnance.

Le comté de Harris est le plus grand du Texas et contient les populations de Houston, Pasadena, Galena Park, Jacinto City, Tomball, Deer Park, Katy, Atascosita et Humble, entre autres, avec un total de plus de 4 millions de personnes. selon le United States Census Bureau.

Les services municipaux et de comté dans toutes ces villes, à l’exception de celles qui sont urgentes, seront annulés jusqu’à nouvel ordre.

Hidalgo a expliqué que les personnes qui travaillent dans les secteurs de l’énergie, des transports, de la construction, de la pharmacologie et de l’alimentation sont autorisées à continuer de travailler dans leurs bureaux.

Les autres doivent annuler leur travail ou travailler à domicile si possible.

Pour prendre sa décision, Hidalgo a expliqué qu’il s’appuyait sur l’avis de ses conseillers de santé qui lui ont assuré que pour contenir la propagation de la pandémie de coronavirus, il était essentiel de limiter la circulation des personnes et ainsi éviter que les hôpitaux de la ville ne soient submergés. des patients.

Les organismes d’application de la loi tels que le bureau du shérif du comté de Harris (HCSO) et le service de police de Houston (HPD) patrouilleront dans les rues pour être vigilants quant au respect de l’ordre. .