Coronavirus.- Le Congrès bolivien approuve un projet de loi pour annuler 50% des loyers

MADRID, 29 avr. (EUROPA PRESSE) –

Le Congrès bolivien des députés a approuvé ce mardi un projet de loi visant à pardonner 50% du paiement du loyer des habitations, des commerces, des industries et des taxes municipales, tandis que la quarantaine décrétée par le gouvernement pour faire face à la pandémie dure. du Covid-19.

La mesure, présentée par le député du Mouvement pour le socialisme (MAS), Víctor Borda, prévoit que les propriétaires pardonnent 50% du loyer jusqu’à un maximum de 5000 boliviens (670 euros) au cas où il s’agirait d’une maison; 7 000 (940) s’il s’agit d’un local commercial; et 15 000 (2 010) s’il s’agit d’un établissement industriel.

Grâce à cette initiative, les propriétaires ne pourront pas non plus expulser leurs locataires tant que l’état d’urgence sanitaire durera et, si cela se produit, les autorités judiciaires corrigeront “immédiatement” cette violation.

Le projet de loi prévoit également des avantages pour les propriétaires fonciers, les locaux commerciaux et industriels, avec une dérogation de quatre mois, à compter depuis le 15 mars dernier, de 50 pour cent des taxes municipales à payer.

En attendant la proposition d’aller en consultation au Sénat, le Congrès des députés a expliqué que cette remise de dette est en faveur de tous les locataires, à l’exception de ceux qui reçoivent un paiement mensuel fixe, public et privé.

“Les 50% restants doivent être reprogrammés, en versements échelonnés et amortissables”, a précisé la chambre basse au travers d’un communiqué de presse.

Les autorités sanitaires boliviennes ont confirmé 1 014 cas positifs de Covid-19 et 53 décès. Bien qu’il ait déjà dépassé un millier d’infections, le pays andin est l’un des moins touchés par la pandémie par rapport aux pays voisins comme le Brésil, le Pérou ou le Chili.