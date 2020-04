Coronavirus.- Le Congrès brésilien approuve une aide économique contre le Covid-19 avec le refus du gouvernement

MADRID, 14 avr. (EUROPA PRESSE) –

Le Congrès brésilien des députés a approuvé lundi une aide économique de 89,6 milliards de reais (environ 15,7 milliards d’euros) pour aider les États et les municipalités du pays pendant la crise sanitaire et économique provoquée par la pandémie de coronavirus, avec la colère du gouvernement, qui n’exclut pas le veto du président Jair Bolsonaro.

Avec 431 voix pour et 70 contre, la mesure prévoit d’aider les États et les municipalités au cours des six prochains mois face aux pertes de perception des taxes sur les biens et services.

Le Brésil a enregistré 1 328 décès à ce jour, après les 105 dernières confirmées au cours des dernières 24 heures. Le nombre de cas confirmés de coronavirus est de 23 430. Sao Paulo et Rio de Janeiro sont les États avec le plus grand nombre de positifs et de victimes dans tout le pays.

Avant de venir au Sénat pour un vote, le Congrès devra encore analyser d’éventuelles nouvelles modifications du texte de base, car certains points sont encore en cours d’élaboration.

L’ÉCONOMIE DIT QUE C’EST UNE “IRRESPONSABILITÉ FISCALE”

De son côté, le gouvernement n’est pas très satisfait de cette proposition, car selon le ministre de l’Economie, Paulo Guedes, il s’agit d’un “chèque en blanc” pour les Etats les plus riches.

Selon Guedes, recomposer les pertes des États et des municipalités dans leur totalité “serait une irresponsabilité fiscale et une incitation perverse, un chèque en blanc pour les gouverneurs des États les plus riches”.

“Le grand danger du texte réside dans la conception de l’indemnisation sous forme d’assurance. Le mécanisme génère une grande incitation à la négligence des recouvrements étatiques et municipaux”, a défendu le ministre, selon ce que Globo a rapporté.

Guedes a expliqué que, entre autres mesures, les États devraient revoir leurs exceptions fiscales et transférer des fonds à d’autres entités gouvernementales pour compenser la baisse des revenus.

Le ministre de l’Economie a assuré qu’ils donnent aux Etats et aux municipalités plus de 20 000 millions d’euros et peuvent en donner plus, mais “sans garantir les taxes sur les biens et services, car les gouverneurs eux-mêmes contrôlent ces pertes”.