Coronavirus.- Le Congrès du Pérou donne tous pouvoirs au gouvernement pendant 45 jours pour lutter contre le coronavirus

MADRID, 27 mars (EUROPA PRESS) –

Le Congrès du Pérou a approuvé à une écrasante majorité les pouvoirs accordés au gouvernement pendant 45 jours pour adopter les mesures nécessaires pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

“La session plénière approuve, lors du premier vote, le texte de remplacement par lequel le pouvoir de légiférer à l’attention de l’urgence sanitaire est délégué au pouvoir exécutif pour un mandat de 45 jours”, a rapporté le Congrès sur Twitter.

Le vote, qui s’est tenu jeudi et qui a duré jusque tard dans la nuit, a abouti à 65 voix pour et 12 contre, sans aucune abstention, selon la radio péruvienne RPP.

Les députés ont ainsi accepté la demande du gouvernement, bien qu’avec des modifications, car ils ont réduit le nombre de jours de 60 à 45 et ont également approuvé la création d’une commission spéciale de contrôle de l’exécutif.

Le président péruvien, Martín Vizcarra, a annoncé ce même jeudi la prolongation de l’état d’urgence nationale jusqu’au 12 avril, ce qui implique également le couvre-feu qui régit quotidiennement entre 20h00 et 5h00 (heure locale) et celui de la fermeture. des frontières. Au Pérou, il y a eu 10 décès et 580 cas de coronavirus.