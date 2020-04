Coronavirus – Le consul du Chili décède dans la ville argentine de Rosario à cause d’un coronavirus

MADRID, 1 avr (EUROPA PRESSE) –

Le consul chilien dans la ville argentine de Rosario, Fernando Labra, est décédé ce mercredi après avoir confirmé qu’il avait contracté un coronavirus, comme l’a rapporté le ministère chilien des Affaires étrangères dans un bref communiqué.

“Le ministère des Relations extérieures regrette profondément d’avoir signalé la mort sensible du consul général du Chili à Rosario, en Argentine, le conseiller Fernando Labra Hidalgo”, a indiqué le gouvernement chilien.

Labra, qui était isolé dans une clinique de la ville argentine après avoir été testé positif pour Covid-19, avait 38 ans de carrière diplomatique derrière lui.

Les autorités chiliennes ont souhaité souligner son travail, qu’il a mené avec “un grand renoncement et un grand professionnalisme”, ainsi que sa “vocation de service public et son engagement à apporter une aide aux compatriotes, en particulier aux plus vulnérables”.

“Le ministère des Relations extérieures regrette profondément sa perte et exprime ses sincères condoléances à sa veuve, qui l’accompagne depuis tant d’années dans l’exercice de ses fonctions diplomatiques et consulaires au service de la République”, indique le texte.

Le ministre chilien des Affaires étrangères Teodoro Ribera a pleuré sa mort et a assuré que Labra “était un fonctionnaire de carrière impeccable”. “Nos pensées vont à sa famille en cette période difficile”, a-t-il déclaré dans un message publié sur son compte Twitter.

“Le départ de Fernando Labra nous oblige à valoriser la figure de nos consuls, qui, avec d’immenses sacrifices et l’abnégation, accomplissent leur travail au moment difficile auquel l’humanité est confrontée”, a-t-il affirmé.

L’Argentine a déjà enregistré 1 054 cas de coronavirus et 28 décès à ce jour. Le premier décès a été enregistré le 7 mars.