Coronavirus – Le coronavirus force l’Équateur à déclarer l’état d’urgence sanitaire

MADRID, 12 mars (EUROPA PRESS) –

Le président équatorien, Lenín Moreno, a déclaré ce mercredi l’état d’urgence sanitaire dans le pays en raison de la pandémie mondiale de coronavirus et a décrété sept mesures spéciales pour contrôler l’entrée sur le territoire de tous ceux qui voyagent depuis les régions du monde le plus touché.

Moreno a expliqué que les passagers qui viennent des pays où les cas sont les plus signalés doivent rester en quarantaine domestique pendant les périodes fixées par les autorités sanitaires mondiales, comme l’a souligné le journal équatorien ‘El Comercio’.

Le télétravail, des mesures de contrôle renforcées et une restriction de l’accès aux spectacles et événements massifs, ainsi que des mesures de prévention dans les transports publics, sont quelques-unes des autres dispositions que le président équatorien a annoncées.

Moreno a également averti qu’il y aurait des sanctions pour ceux qui ne respecteraient pas ces mesures. L’Équateur a confirmé 17 cas positifs à ce jour, tandis que 150 autres personnes qui ont été en contact étroit avec les personnes infectées restent sous observation.

Pour sa part, la ministre de la Santé, Catalina Andramuño, a également comparu devant les médias pour signaler qu’il existe 22 hôpitaux à travers le pays prêts à faire face à la pandémie.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé ce mercredi qu’après les cas élevés de contagion du nouveau coronavirus, l’épidémie est devenue une pandémie. À l’échelle mondiale, les cas confirmés dépassent 126 000 et les décès s’élèvent à plus de 4 600 dans plus d’une centaine de pays, selon les données officielles compilées par l’Université Johns Hopkins.