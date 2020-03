Coronavirus – Le Costa Rica confirme le deuxième décès dû au nouveau coronavirus

MADRID, 20 mars (EUROPA PRESS) –

Le ministère costaricien de la Santé a confirmé le deuxième décès dû à la pandémie du nouveau coronavirus originaire de la ville chinoise de Wuhan, un homme de 87 ans qui avait déjà eu des problèmes de santé.

Dans un communiqué, le ministère costaricien a expliqué que le patient avait été admis à l’hôpital d’Alajuela et qu’il avait des problèmes de tension vasculaire. Le décès antérieur de COVID-19, la maladie à coronavirus, était un homme du même âge.

Le ministère costaricien de la Santé a rappelé le risque sérieux que courent les personnes âgées contre le coronavirus et a souligné la nécessité de protéger ce groupe. La nouvelle pandémie de coronavirus fait plus de 10 000 morts dans le monde et plus de 244 000 personnes infectées.